Папараці стверджує, що Піке був у стосунках з «половиною Барселони», коли жив із Шакірою

Футболіст Жерар Піке та його нова подруга Клара Чіа неодноразово виступали в суді, вимагаючи заборонного припису проти Хорді Мартіна, досвідченого папараці з Барселони, який часто співпрацює з шоу пліток El Gordo y la Flaca. Незважаючи на те, що судовий заборонний припис було видано, Мартін продовжує говорити про Піке та його спосіб життя, стверджуючи, що футболіст неодноразово зраджував співачці Шакірі протягом їхніх десятирічних стосунків. В ефірі подкасту «Червоний телефон» Мартін стверджує, що має інтимну інформацію про зради Піке.

«Я дізнався про те, що Піке робив у Барселоні, — сказав Мартін. — За 13 років я дізнався про багато речей, які він робив ночами. Барселона — дуже маленьке місто, де люди розмовляють, і ти дізнаєшся все. А Піке, якщо серйозно, я думаю, що єдина жінка, з якою він не був, — це мер міста. Він був з половиною Барселони. І я подумав: «А Шакіра знає про це?»

Мартін розповів, що мав розмову про цю ситуацію з Тоніно Мебераком, братом Шакіри.

«Тоніно дзвонить мені і каже: «Приїжджай додому, бо я хочу з тобою поговорити. Скільки разів Піке зраджував моїй сестрі?» А я кажу: «Тоні, ти серйозно ставиш мені це питання? Одна справа, коли твоя сестра сліпа, але ти? Ти бачив, як цей чоловік добирається додому о 4 ранку?»



Хоча Мартін вважає, що Піке зраджував Шакірі тисячі разів, він конкретно знає про три окремі зради. «Я точно знаю про три, — сказав він. — У Барселоні є адвокатка, якій 22 роки, саме тому Шакіра у пісні з Бізаррапом співає „Я варта двох з 22“, адже вона має на увазі Клару Чіа та адвокатку».

Мартін також розповів про ймовірну ксенофобію Піке, стверджуючи, що він ніколи не був задоволений тим, що Шакіра з Латинської Америки.

«Піке зробив кілька заяв і говорив у принизливому тоні про жінок з Латинської Америки», — сказав Мартін.

На пряме запитання, чи вважає він Піке расистом, Мартін відповів: «Піке — расист. Він класофоб і ксенофоб. Я знаю, що він говорив їй дуже потворні речі. Я знаю, тому що мені розповіли близькі до них люди».

Раніше «ФАКТИ» писали про нові стосунки Шакіри з гонщиком і чемпіоном «Формули-1» Льюїсом Гамільтоном.

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