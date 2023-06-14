«Прощавай, Піке»: Шакіру помітили у компанії відомого гонщика

Всі погляди прикуті до неї. Після розлучення з Жераром Піке, яке набуло широкого розголосу, багато хто цікавиться, з ким Шакіра зустрічається зараз. Після бурхливого року стосунки колумбійської співачки опинилися під мікроскопом. З'ясувалося, що Жерар Піке зраджував їй на тлі їхнього розлучення у 2022 році. Що може бути кращим способом впоратися з болем, ніж хітова пісня? Шакіра випустила неймовірно вірусну спільну пісню з Bizzarap, в якій прямо висміює свого колишнього та його нову коханку.

«Я варта двох 22-річних, ти проміняв Ferrari на Twingo; ти проміняв Rolex на Casio, — співає вона. — Я зрозуміла, що я не винна, що тебе критикують, я лише роблю музику, вибач, що вона тебе забризкала. Ти залишив мене, ЗМІ під моїми дверима і борги перед урядом».

На церемонії вручення премії Billboard Latin Women In Music Awards у травні 2023 року Шакіра виголосила зворушливу промову, яка, на думку декого, була спрямована на її колишнього чоловіка. «Це був рік сейсмічних змін у моєму житті, коли я як ніколи — і дуже особисто — відчула, що означає бути жінкою, — заявила Шакіра. — Це був рік, коли я зрозуміла, що ми, жінки, сильніші, ніж ми думаємо, сміливіші, ніж ми вважали, більш незалежні, ніж нас вчили бути. Бо яка жінка не забувала в якийсь момент свого життя про себе, бо шукала уваги і любові когось іншого? Зі мною таке траплялося, і не раз. Але в житті кожної жінки настає час, коли вона більше не залежить від когось іншого, щоб любити і приймати себе такою, якою вона є. Час, коли на зміну пошуку когось іншого приходить пошук себе. Час, коли на зміну бажанню бути досконалою приходить бажання бути справжньою, і коли знайти когось, хто буде вірним, менш важливо, ніж бути вірною самій собі».

За повідомленням People, Шакіра «весела і фліртує» з гонщиком і чемпіоном «Формули-1» Льюїсом Гамільтоном.

Шакіра та Льюїс Гамільтон

Джерело повідомило сайту: «Вони проводять час разом і перебувають на стадії знайомства. Це весело і кокетливо». Вони пішли на вечерю після Гран-прі Іспанії Формули-1 в Барселоні, Іспанія.

Шакіру та Льюїса також бачили після Гран-прі Маямі, коли вони відпочивали на човні. Приблизно в цей час Шакіра була втягнута в чутки про побачення з Томом Крузом, які пізніше були спростовані, оскільки джерела повідомили журналу Heat Magazine, що вони були досить односторонніми.

«Він був переконаний, що між ними є справжній зв'язок, який потрібно розвивати, — сказало джерело. — Вона не хоче збентежити або засмутити його, але з її боку немає ніякого потягу або романтики — вона просто була дружньою. Їй лестить, але вона не зацікавлена».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шакіра шукає дім у Маямі та нарешті виглядає щасливою.

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