«Я краща за двох 22-річних»: пісня Шакіри про зраду чоловіка б’є рекорди YouTube

Остання пісня колумбійської співачки побила рекорд YouTube за перші 24 години, ставши найпопулярнішою латиноамериканською піснею на платформі з рекордною кількістю переглядів. На момент написання статті ролик вже зібрав понад 73 мільйонів переглядів.

У липні стосунки колумбійської співачки Шакіри та її цивільного чоловіка — чемпіона світу і Європи з футболу Джеррарда Піке — досягли кризової точки. Кілька ЗМІ повідомили, що зірковий футболіст зраджує їй, з чим співачка не змогла змиритися, і вони оголосили, що йдуть різними шляхами.

З того часу з'явилося багато нової інформації, в тому числі одкровення співачки про те, як вона дізналася, що її обранець 11 років їй зраджує. Роман Піке з Кларою Чіа Марті, можливо, триває набагато довше, ніж всі думали. Увагу до парочки привернуло інтерв'ю в Zoom, в якому пильні шанувальники помітили молоду коханку в спільному будинку Шакіри й Піке. Цікаво те, що кадри були зроблені у 2021 році, коли Шакіра пішла з дому з двома синами.

Співачка була спустошена розлученням і вилила своє горе у пісню, яка, схоже, стане величезним хітом. Пісня Шакіри про Піке в перший же день встановила рекорд YouTube, набравши понад 73 мільйони переглядів за перші 24 години після публікації відео, що зробило останнє творіння колумбійської зірки найпопулярнішою латиноамериканською піснею за всю історію платформи.

У пісні Шакіра жартує над Піке та його новою дівчиною, згадує свекруху, ЗМІ та свої проблеми з іспанськими податковими органами, які стверджують, що вона не сплатила 14,5 млн євро податків. Також співачка заспівала, що вона «краща за двох 22-річних». Жерар Піке, чия репутація сильно постраждала після скандального розлучення з зірковою співачкою, поки що не коментував у соцмережах, що думає про цю пісню.

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