Матимуть абсолютну приватність: Жерар Піке з новою коханою вирушили у відпустку

Іспанський футболіст Жерар Піке та його дівчина Клара Чіа полетіли у відпустку. Іспанські джерела стверджують, що після від'їзду Шакіри вони вирушили у віддалене місце на Близькому Сході, а також відсвяткували 24-й день народження Клари. Новиною поділилися в подкасті Mamarazzis, де пояснили, що пара матиме абсолютну приватність, оскільки вони перебувають у важкодоступному для папараці та представників ЗМІ місці.

Невідомо, як довго пара пробуде на Близькому Сході, але це не може бути більше, ніж кілька тижнів. Після того Піке приїде до Маямі, щоб відвідати своїх дітей і провести з ними 10 днів. Поїздка також є можливістю для його адвокатів та адвокатів колишньої цивільної дружини Шакіри зустрітися і вирішити різні питання, що стосуються фінансів дітей, включаючи розподіл витрат на їхні позашкільні заходи тощо.

Клару та Жерара Піке вперше помітили разом у серпні 2022 року, коли вони разом сфотографувалися на музичному фестивалі. Згодом їх неодноразово бачили разом, зокрема на весіллі, де їх супроводжували батьки Піке. Невідомо, як почалися стосунки Піке та Клари, але пара підтвердила свої стосунки в соціальних мережах і це стало вірусною сенсацією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що діти Шакіри не хочуть зустрічатися з новою дівчиною батька Кларою Чіа.

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