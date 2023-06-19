Татусева донька: у Мережі завірусилося зворушливе відео з принцом Вільямом та принцесою Шарлоттою

У суботу принц Вільям повною мірою виявив себе як дбайливий батько, з'явившись на балконі Букінгемського палацу разом із дітьми та іншими членами королівської родини.

В суботу, 17 червня, король Чарльз III відзначив свій перший офіційний день народження з того часу, як він зійшов на престол. Саме цього дня відбувся традиційний парад Trooping the Colour, на якому були присутні всі високопоставлені монарші особи, включаючи принца та принцесу Уельських та їхніх дітей.

Для знаменного дня маленька принцеса обрала білу сукню в морському стилі з червоним бантом, який поєднувався з червоною військовою формою батька. Бездоганний образ Шарлотти був доповнений її фірмовою зачіскою — золотистими кучерями з кісками, прибраними в шиньйон.

Брати принцеси, 9-річний Джордж та 5-річний Луї дотримувалися тієї ж кольорової гами та доповнили свої образи однаковими червоними краватками.

Онуки короля на святі

І незважаючи на те, що захід був сповнений яскравими подіями, шанувальникам королівської родини найбільше запам'ятався зворушливий момент між Вільямом та принцесою Шарлоттою. Тоді принц Уельський поклав руки на дочкині плечі, і вона, у свою чергу, присунула їх ближче, щоб обійняти його міцніше.

«Справжня татусева донька!» «Як вона любить свого татка, а він її», «Справжня принцеса і майбутній король», — пишуть у захваті шанувальники королівської сім'ї.

Наступного ж дня, на День батька, Вільям з сімейством замилували публіку особливим фото, на якому вони віддали шану Єлизаветі II до її 90-річчя. Вони сфотографувались на особливій лавці, яка була подарована покійній королеві. Старші діти — принц Джордж та принцеса Шарлотта — перебувають по обидва боки від батька, а молодший Луї — стоїть позаду нього та обіймає Вільяма за шию.

Принц Вільям з нащадками

А тим часом другий день народження молодшої дочки принца Гаррі та Меган Маркл — маленької Лілібет — минув без її англійської родини.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram