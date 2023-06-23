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Готують до школи: принца Джорджа з батьками помітили в Ітонському коледжі, який закінчив Вільям

19:55 23 червня 2023
Принц Джордж

Дев'ятирічного принца Джорджа було помічено разом зі своїми турботливими батьками, принцом Вільямом і принцесою Кейт, у середу, 21 червня, під час відвідування Ітонського коледжу.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Принц з матір'ю

Цей навчальний заклад — не з дешевих: вартість навчання у 2022/2023 навчальному році становить 15 432 фунтів стерлінгів за триместр (у році три триместри). Також з батьків стягується одноразова плата у розмірі 400 фунтів просто за реєстрацію кандидата. Навчання у школі для хлопчиків починається з 13 років, а Джорджу виповниться 10 років за місяць, 22 липня. Але дуже високий шанс, що батьки вже знайомлять його з місцем майбутнього навчання, оскільки за протоколом запис до ексклюзивної школи починається, коли майбутні учні перебувають у п'ятому класі.

Схоже, що старший син принца Уельського може піти стопами свого батька. Вільям вступив до Ітонського коледжу в 1995 році і став першим старшим членом королівської сім'ї, який вступив до цього навчального закладу. Його молодший брат, принц Гаррі, також навчався у цій легендарній школі.

Нині принц Джордж ходить до тієї ж школи, що його сестра принцеса Шарлотта і брат принц Луї — школи Ламбрук у Беркширі.

З молодшими братом і сестрою

Окрім високих академічних стандартів, ця приватна школа пропонує 178 уроків основної програми щотижня, а також 420 варіантів індивідуальних уроків музики, від чечітки до гри на волинці. Школа також приділяє велику увагу екології. Кожен клас має овочеву грядку, проводять уроки з екології та харчової промисловості, а торік учні посадили 300 саджанців, щоб зменшити викиди вуглекислого газу. У школі також мешкають кролики, яких діти можуть погладити під час обіду.

Нагадаємо, що саме Шарлота все частіше потрапляє на камеру журналістів, що збільшує популярність принцеси серед британців.

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