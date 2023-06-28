Секс-скандал з Rammstein: що сказали експерти з приводу звинувачення Тілля Ліндеманна у зґвалтуванні співачки Шелбі Лінн

У Німеччині вже понад місяць не вщухає секс-скандал навколо лідера культового гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, який працював волонтером на вокзалі в Берліні, допомагаючи українським біженцям. Кілька жінок звинувачують 60-річного співака в сексуальному насильстві. Вони стверджують, що стали його жертвами під час приватних вечірок, які влаштовуються членами гурту після концертів. Першою, хто звинуватив Ліндеманна, була ірландська співачка Шелбі Лінн.

Вона заявила, що її чимось обпоїли під час вечірки після виступу Rammstein у Вільнюсі 22 травня. Шелбі нібито знепритомніла, а коли прийшла до тями, виявила на своєму тілі синці та синці. Вона також упевнена, що її зґвалтували.

У понеділок, 26 червня, адвокати Ліндеманна заявили, що в їхньому розпорядженні є результати незалежної експертизи, які ставлять під сумнів звинувачення на адресу їхнього клієнта.

Як виявилося, адвокати звернулися до Інституту судової медицини в Кельні. Вони надали експертам фотографії, які Шелбі Лінн відправила в прокуратуру як доказ своєї історії зі зґвалтуванням.

Директор інституту професор Маркус Ротшильд особисто провів експертизу по фото і відео. Він вважає, що, судячи з фото, тілесні ушкодження, найімовірніше, виникли внаслідок травматизації без стороннього впливу.

«Типовими для стороннього впливу, з точки зору судмедекспертизи, їх назвати не можна», — підкреслив він. Ротшильд не знайшов жодних підтверджень сексуального насильства як причини появи травм.

«У даному випадку повністю виключити сексуальний примус і зґвалтування також не є можливим», — обережно додав професор, проте він не знайшов жодних підтверджень того, що сексуальне насильство мало місце.

Цікаво, що прокуратура Вільнюса від самого початку відмовилася проводити розслідування. У відомстві заявили, що після перевірки інформації, що надійшла, не вдалося знайти жодного речового доказу. Рішення не відкривати кримінальну справу, наголошують у столиці Литви, є легітимним та обґрунтованим.

А ось прокуратура в Берліні розслідування проводить. Рішення ухвалили під тиском громадськості. Річ у тім, що в середині липня в столиці Німеччини заплановано три концерти Rammstein. У червні влада міста отримала дві петиції з вимогою скасувати ці виступи і одну петицію на підтримку гурту.

Поки що квитки на всі три шоу продовжують продаватися. Юридичних підстав для заборони концертів влада Берліна не бачить. А ось традиційних вечірок після шоу все ж не буде.

Утім, члени гурту самі відмовилися від їх організації на тлі секс-скандалу. До речі, у середині червня Rammstein виступив у Мюнхені. Глядачі відзначили, що Тілль Ліндеманн вирішив не дражнити громадськість і не став виносити на сцену гігантський пеніс, з якого він зазвичай поливав піною публіку під час виконання пісні Pussy.

Тим часом німецькі газети продовжують публікувати все нові й нові історії про поведінку Ліндеманна. За однією з версій, у Тілля віднедавна з'явилася нова директорка з кастингу на ім'я Олена Макеєва. Преса стверджує, що саме вона грає роль «злої феї» в секс-скандалі. Багато жінок, які зараз звинувачують співака, заявляють, що Макеєва особисто запрошувала їх на закриті вечірки, знайомила з Тіллем, а потім пригощала коктейлями. Вони впевнені, що це Олена підмішувала в напої наркотики чи інші речовини, після вживання яких прихильниці або непритомніли, або не контролювали свої дії. Після скандалу, що вибухнув, 35-річну росіянку Макеєву звільнили з Rammstein.

Раніше «ФАКТИ» писали, що кілька років тому Тілль Ліндеманн, якому приписували роман зі Світланою Лободою, випустив кліп із піонерами.

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