Дженніфер Лоуренс уперше прокоментувала чутки про роман із Ліамом Гемсвортом

Зірка Голлівуду Дженніфер Лоуренс уперше публічно прокоментувала чутки про те, що в неї був роман із Ліамом Гемсвортом. Шанувальники співачки й акторки Майлі Сайрус упевнені, що причиною її розлучення став саме «таємний зв'язок» Дженніфер із Ліамом.

Лоуренс була гостею телешоу Watch What Happens Live, яке веде Енді Коен. Він навіть не встиг закінчити своє запитання, як 32-річна актриса відрізала: «Це неправда. Суцільні чутки».

Далі Дженніфер ввічливо зазначила, що дуже б хотіла, щоб її назавжди виключили з «розповіді про розставання Майлі Сайрус і Ліама Гемсворта».

Коен був змушений нагадати Лоуренс, як вона сама в його ж шоу 2015 року зізнавалася, що цілувалася з Гемсвортом. І навіть попросив показати фрагмент тієї передачі.

На екрані з'явився запис. Ведучий запитує: «Ви коли-небудь цілувалися з Гемсвортом, якщо камери були вимкнені?»

Актриса з усмішкою відповідає: «Ліам дуже сексуальний. Що б ви зробили?«

Лоуренс довелося пояснювати. «Я маю на увазі, всі знають, що ми з Ліамом цілувалися один раз. Але це було за роки до того, як Гемсворт і Сайрус одружилися, а потім розлучилися», — сказала Дженніфер.

У цьому є частка правди. Однак відомо, що Сайрус і Гемсворт зустрілися 2009 року на зйомках фільму Ніколаса Спаркса «Остання пісня». Протягом наступних 10 років у них були нерівні стосунки. Пара то розходилася, то знову сходилася.

Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт

У червні 2012 року Ліам з Майлі оголосили про заручини. Йому було тоді 22 роки, а зірці «Ханни Монтани» — лише 19 років. У вересні 2013 року вони розірвали заручини. Причиною тоді називали скандальний виступ Сайрус на церемонії вручення премії VMA MTV. Багато глядачів визнали його порнографією.

Наприкінці 2015 року Ліам і Майлі помирилися. Через три роки вони зіграли весілля, проте після дев'яти місяців шлюба розлучилися.

А тепер паралельна історія. Лоуренс і Гемсворт почали зніматися в «Голодних іграх» у 2011 році. Усі чотири фільми були завершені до 2015 року. Найімовірніше, поцілунок, який був і який визнає Дженніфер, трапився 2012 року.

Як далеко зайшла справа, не відомо. Однак нещодавно Сайрус випустила пісню Flowers і кліп до неї. Хіт побив рекорди популярності. Майлі не приховує, що присвятила пісню Ліаму та їхнім стосункам.

У кліпі співачка з'являється в золотій сукні від YSL, яка дуже схожа на сукню Дженніфер Лоуренс на прем'єрі «Голодних ігор» у Лос-Анджелесі 2012 року.

В інтерв'ю британському журналу Vogue Сайрус заявила, що таке вбрання вибрала невипадково. «Сукня не говорить занадто багато, але вона говорить сама за себе і дає змогу мені сказати те, що я хочу. Вона повністю передала суть пісні», — зазначила Майлі.

Лоуренс заявила в шоу Коена, що історія із золотими сукнями — це просто збіг.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Майлі Сайрус поділилася в мережі пікантним фото після успіху хіта Flowers.

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