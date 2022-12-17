22 грудня 2022

По-справжньому знаменитою американська актриса Дженніфер Лоуренс стала після виконання ролі Кітніс Евердін в екранізації роману «Голодні ігри». Хоча до цього вона вже встигла знятися у кількох серіалах, телефільмах та семи голлівудських картинах. Свою першу номінацію на престижну кінопремію Оскар вона отримала вже у 20-річному віці.

Дженніфер Шрейдер Лоуренс народилася 15 серпня 1990 року в Луїсвіллі, найбільшому місті американського штату Кентуккі, у простій родині. У 14 років Дженніфер вмовила батьків відвезти її до Нью-Йорка. Дівчинка мала настільки яскраво виражені таланти, що на прослуховуваннях їй незмінно вдавалося отримувати найвищі оцінки. Так, закінчивши школу на 2 роки раніше і не маючи ні досвіду роботи, ні спеціальної акторської освіти, Лоуренс почала зніматись у серіалах.

Свою першу роль у великому кіно Лоуренс отримала у 18 років. Це була драма «Вечірка в саду». У тому ж 2008 році вона зіграла одну з головних ролей ще однієї драми «Будинок покеру». А вже по-справжньому головну роль актриса виконала у 2010 році у фільмі «Зимова кістка». Саме за цю роль Дженніфер отримала свою першу номінацію на Оскар. Тоді фільм «Зимова кістка» був відзначений одразу у 4 номінаціях — як найкращий фільм, за найкращий адаптований сценарій, за найкращу головну жіночу роль та за чоловічу роль другого плану. Щоправда, заповітна статуетка того разу опинилася в руках Наталі Портман, яка зіграла головну роль у фільмі «Чорний лебідь».

Зараз вже у це важко повірити, але зіркова роль Кітніс Евердін могла Дженніфер і не дістатись. Адже спочатку режисери «Голодних ігор» розглядали понад 30 кандидатур, серед яких було чимало відомих акторок. Але, побачивши серед них Лоуренс, авторка роману Сьюзен Коллінз сказала, що ніхто так ідеально, як вона, не підходить на цю роль. І раптом, несподівано для всіх, актриса попросила три дні на роздуми. З її слів, їй подобалося вже налагоджене життя без гучної слави. Їй подобалося зніматись у невеликих серіалах. Але в результаті вона все ж таки погодилася зіграти цю роль.

Успіх Дженніфер, гру якої у «Голодних іграх» позитивно оцінили чи не всі кінокритики, був просто приголомшливим. У 2013 році за версією різних журналів вона стала найбажанішою жінкою світу, отримала 6-ту позицію у списку найкрасивіших людей світу, а також була включена до списку найвпливовіших людей у світі.

Свій перший «Оскар» Лоуренс отримала у 2013 році за головну роль у фільмі «Мій хлопець — псих». У категорії «найкраща жіноча роль першого плану» Дженніфер стала однією з наймолодших акторок, які раніше отримали цю престижну премію. Адже їй на той час було всього 23 роки.

З 2012 року Лоуренс співпрацює з французьким модним будинком Christian Dior, ставши обличчям кількох його колекцій. «Є актриси, які роблять себе самі, — сказала в одному з інтерв'ю Дженніфер Лоуренс, — і є актриси, яких роблять інші. Так от я належу до перших …»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.