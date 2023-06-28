Рада затвердила суми виплат військовим: хто скільки отримуватиме

В Україні, де нещодавно знизили вік призову і прийняли низку важливих для армії законів, Верховна Рада проголосувала за законопроект № 9342 щодо виплат військовим. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання. 20 100 гривен військовим, які у звʼязку із пораненням, визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира. 6000 гривень для строковиків. 2350 гривень для курсантів. Від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах. Як другий автор законопроєкту, активно просував ідею про виплати пораненим військовим, і це у підсумку ухвалили. Ще раз, оптимальним було би повернення 30 тис грн доплати всім військовим, але, на жаль, на це не погодилась більшість», — написав він.

Як повідомив нардеп Ярослав Залізняк, також було встановлено відпустки для військових: до 30 днів щорічна та відпустка до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів було встановлено 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування триватиме не більше ніж 4 місяці.

«Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця», — написав Залізняк.

Він додав, що для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів передбачено два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20100 грн за порядком Кабміну.

«Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ. Тжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ», — повідомив нардеп.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з військових може розраховувати на одноразову грошову допомогу.

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