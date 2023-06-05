Одноразова грошова допомога військовим: хто може на неї розраховувати

Військовослужбовці, які під час бойових дій зазнали поранень, мають право на грошові виплати.

Якщо захисник отримав на війні інвалідність, то розмір залежить від різних факторів, зокрема, обставин, внаслідок яких настала інвалідність. На це звертає увагу юрист Михайло Лобунько.

Він зазначає, якщо інвалідність, пов’язана з травмою під час виконання бойового завдання, то буде більший розмір виплати, аніж інвалідність внаслідок хвороби, яка настала в результаті проходження служби.

«Якщо військовий, виконуючи бойове завдання, отримав травму, яка призвела до інвалідності ІІ групи, то він отримає одноразову виплату в розмірі 300 прожиткових мінімумів, зафіксованих на початок року. А якщо та сама група інвалідності має під собою причину у вигляді захворювання чи нещасного випадку під час проходження служби, то виплата буде дорівнювати 90 прожитковим мінімумам», — повідомляє юрист.

За його словами, держава також гарантує фінансову допомогу тим бійцям, які мають часткову втрату працездатності, котра не підпадає під поняття інвалідності. Розмір допомоги напряму залежить від того, яким є ступінь втрати працездатності. Травмований чи поранений боєць повинен пройти МСЕК, де це буде визначено.

«Для військовослужбовців, які отримали поранення, каліцтво, травму чи контузію, внаслідок чого частково була втрачена працездатність, передбачена виплата у розмірі 70 прожиткових мінімумів. Сума обчислюється на основі прожиткового мінімуму, встановленого від початку року», — зазначив Лобунько.

Щодо військовослужбовців строкової служби, які отримали поранення, травму, каліцтво чи контузію під час виконання обов’язків цієї служби, то для них передбачено одноразову виплату, розмір якої дорівнює 50 прожитковим мінімумам.

Така сама допомогу передбачена військовозобов’язаним та резервістам, яких призвали на збори чи проходження служби у резерві та з якими трапилася така сама ситуація.

«ФАКТИ» також повідомляли, на які суми можуть розраховувати захисники після звільнення зі служби.

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