Рада дозволила військовим використовувати авто з правостороннім кермом

Верховна Рада, яка затвердила нові суми виплат військовим, дозволила їм реєстрацію авто з правим кермом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Законопроект був ухвалений за основу і в цілому. За — 279. Тепер військослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями профільний комітет парламенту підтримав проєкт закону щодо легалізації в Україні автівок з правим кермом для військових. Як повідомив тоді член транспортного комітету Верховної Ради України Олександр Горенюк, законопроєкт було погоджено з військовими.

76

Читайте нас у Facebook та Instagram