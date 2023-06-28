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Україна

Рада дозволила військовим використовувати авто з правостороннім кермом

14:40 28 червня 2023
Верховна Рада

Верховна Рада, яка затвердила нові суми виплат військовим, дозволила їм реєстрацію авто з правим кермом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Законопроект був ухвалений за основу і в цілому. За — 279. Тепер військослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями профільний комітет парламенту підтримав проєкт закону щодо легалізації в Україні автівок з правим кермом для військових. Як повідомив тоді член транспортного комітету Верховної Ради України Олександр Горенюк, законопроєкт було погоджено з військовими.

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