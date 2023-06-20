В Україні легалізують автомобілі із правим кермом, але не для всіх і не назавжди

Профільний комітет парламенту підтривам проєкт закону щодо легалізації в Україні автівок з правим кермом для військових.

Як повідомив член транспортного комітету Верховної Ради України Олександр Горенюк, законопроєкт погоджено з військовими.

За його словами, нараз існує критична потреба в автомобілях з високою прохідністю, здатних долати бездоріжжя. Велику кількість таких автівок можна придбати у Великобританії чи Японії, але вони вони мають праве розташування керма. Наразі європейський ринок фактично вичерпаний, а ці дві країни можуть стати великим джерелом постачання автотехніки для ЗСУ.

«Законопроєкт дозволить участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма для всіх офіційних формувань ЗСУ на період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування», — додав народний депутат.

Раніше експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясовували, в яких країнах найвигідніше купувати вживані автівки у пристойному стані.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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