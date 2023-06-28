Очолює благодійний фонд: стали відомі подробиці про закарпатця, який продавав дітей «на органи»

Стало відомо ім’я підозрюваного у спробі продати чужу дитину за кордон на Закарпатті. Йдеться про вихователя Чинадіївського дитячого будинку Дениса В, повідомляє Закарпаття 24.

Відомо, що чоловік також очолює благодійний фонд «Серце з любов’ю».

Так, 43-річний чоловік намагався продати чужу дитину у одну з країн ЄС за 25 тисяч доларів — з цієї суми він запропонував матері хлопчика 5 тисяч доларів. Його затримали 24 червня у пункті пропуску «Малі Селменці», що на кордоні із Словаччиною.

За даними правоохоронців, житель Закарпаття підшукував батьків із маленькими дітьми, які перебувають у скрутному становищі, та переконував продати дітей для усиновлення в одну з країн Євросоюзу. Чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Під час спілкування з батьками — потенційними продавцями — він наводив багато аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країн.

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру у торгівлі малолітніми дітьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Запобіжний захід йому обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми.

Фото: Держприкордонслужба

258

Читайте нас у Facebook та Instagram