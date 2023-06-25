Затримали на кордоні: на Закарпатті чоловік продавав в ЄС немовлят на органи

В Закарпатській області, де нещодавно офіцери контррозвідки побили генерала СБУ, правоохоронці затримали чоловіка, який продавав дітей в Європу.

Затримання негідника, який займався продажем дітей 1−2 років, сталось на КПП «Малі Селменці» на україно-словацькому кордоні.

Про це написав у соціальній мережі журналіст та громадський діяч Віталій Глагола.

«Як мені стало відомо з поінформованих джерел, що чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи», — зазначив Глагола.

Затримали чоловіка під час спроби вивести дитину за кордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався «купити дитину».

На жаль, до затримання негідник встиг реалізувати щонайменше три такі «продажі дітей».

Нагадаємо, під час війни українські діти страждають не тільки від нечистих на руку «ділків», а й від жахливих обстрілів ворога. Внаслідок російської терористичної атаки проти 25 червня, на жаль, були загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.

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