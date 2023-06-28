Львів може стати майданчиком для відновлення політичного впливу найбагатшої людини Ріната Ахметова на всі сфери життя в Україні, зокрема, і на процеси відбудови. Про це пише видання Апостроф. Журналісти звернули увагу на панель, присвячену відновленню Маріуполя, на Львівському урбаністичному форумі і нагадали, що Ахметов протягом останнього часу системно посилює вплив на місто.

Зокрема, раніше мери Львова і Маріуполя підписали декларацію солідарності щодо відбудови міста на Азові, зруйнованого окупантами, також Львів став прихистком для багатьох переселенців і бізнесів з Маріуполя, відзначає видання. Як відомо, раніше місто було ключовим для металургійного бізнесу Ахметова.

«Після 24 лютого Львів прийняв багато переселенців з Маріуполя — базового міста Ахметова на тепер окупованій росіянами території. Влітку 2022 року у Львові відкрили центр підтримки „Я — Маріуполь“, де люди отримують гуманітарну, інформаційну, консультаційну, медичну та психологічну допомогу», — нагадує видання. Поступово Львів став базою і для керівництва міста в екзилі. Зокрема, Андрій Садовий прямо в ратуші виділив колезі Вадиму Бойченку кабінети для апарату Маріупольської міськради.

Однак, дружні рукостискання на камеру — лише вершина айсберга, вважає автор. З осені 2022 року у Садового почали з’являтися позаштатні радники з Маріуполя, які мають пряме відношення до структур Ахметова (раніше працювали Маріупольській міській раді).

«Зокрема, керівник Маріупольського КП зеленого будівництва Сергій Кесарев став радником у питаннях благоустрою паркових зон. Він 16 років працював на ММК ім. Ілліча, також був регіональним менеджером відділу по роботі з громадськими організаціями на підприємстві «Метінвест Холдинг». Також з осені радником Садового став Володимир Антоненко, голова КП «Маріупольводоканал», він радить у питаннях управління ЛКП «Львівводоканал». Колишній директор департаменту з питань управління енергетичними підприємствами Маріуполя, Костянтин Пісмарьов, екс-директор з технології та якості ММК ім. Ілліча і екс-начальник управління департаменту технічного сервісу на міжнародних ринках компанії «Метінвест» також став радником у Львові. В Маріуполі він очолює КП «Маріупольтепломережа», — відзначає видання.

Радять Садовому і два «транспортних» радника: це Віталій Донєв, начальник КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління», який до цього 23 роки працював на різних посадах на «Азовсталі», а також Василь Клат, глава КП «Маріупольавтодор», який раніше був директором з транспорту та логістики на «Азовсталі».

«Позаштатне радництво не виглядає формальним працевлаштуванням для маріупольських комунальників, аби вони могли безперешкодно заходити до приміщень ЛМР, адже у кожного є цілком визначене коло обов’язків. Більше того, за даними джерел в ЛМР, вони регулярно відвідують профільні заходи і „тримають руку на пульсі“ того, що відбувається у місті в їхніх галузях», — додають автори.

Місцеві медіа також звертають увагу, що окрім позаштатних посад, люди Ахметова можуть поступово брати під контроль і реальне управління комунальним господарством міста. Зокрема йдеться про КП «Львівтеплоенерго», побоювання щодо якого висловлювали працівники іншого комунального підприємства — «Залізничтеплоенерго», яке мало до нього приєднатися.



На думку журналістів, платформа з повоєнного відновлення міст, яку організували у Львові і про яку заявили на Урбаністичному форумі, по суті може стати альтернативою загальнодержавним програмам відновлення, а також відправною точкою для поширення політичних впливів та бізнес-інтересів Ахметова у західних регіонах та на відбудову України в цілому.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram