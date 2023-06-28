На війні з росією загинув батько ексфутболіста збірної України

Кровопролитна війна з росією продовжує забирати життя спортсменів, а також рідних та близьких їм людей.

На фронті загинув батько колишнього футболіста львівських «Карпат» та молодіжної збірної України (1 матч) Миколи Жовтюка — Володимир. Воїну було 56 років, а поховають його у Звягелі, що на Житомирщині.

Володимиру Жовтюку було 56 років

Зазначимо, що Микола Жовтюк пограв за низку українських клубів, крім рідних «Карпат» також захищав кольори «Вереса», «Буковини», «Тернополя», «Полісся» та «Кристала». Уже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підписав контракт із «Гоголіним» із нижчого дивізіону Польщі.

Додамо, що без дідуся залишилися діти Миколи — дві онучки та онук.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи Анастасії Бачинської загинув на війні з рашистами.

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