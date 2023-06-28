На війні з росією загинув батько ексфутболіста збірної України
Кровопролитна війна з росією продовжує забирати життя спортсменів, а також рідних та близьких їм людей.
На фронті загинув батько колишнього футболіста львівських «Карпат» та молодіжної збірної України (1 матч) Миколи Жовтюка — Володимир. Воїну було 56 років, а поховають його у Звягелі, що на Житомирщині.
Зазначимо, що Микола Жовтюк пограв за низку українських клубів, крім рідних «Карпат» також захищав кольори «Вереса», «Буковини», «Тернополя», «Полісся» та «Кристала». Уже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підписав контракт із «Гоголіним» із нижчого дивізіону Польщі.
Додамо, що без дідуся залишилися діти Миколи — дві онучки та онук.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української чемпіонки Європи Анастасії Бачинської загинув на війні з рашистами.213