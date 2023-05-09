Батько української чемпіонки Європи загинув на війні із рашистами (фото)

Щодня з фронту продовжують надходити сумні новини про загибель наших героїв-захисників України.

Не обходить горе стороною й родини спортсменів. Батько чемпіонки Європи зі спортивної гімнастики Анастасії Бачинської, Юрій, загинув в одній із гарячих точок на передовій.

«Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую та люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у кращий світ. Вічна пам'ять! Герой навіки!» — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото воїна-героя.

Зазначимо, що родина Бачинських із Тернополя. Анастасія до своїх 19 років встигла завоювати в турецькому Мерсіні «золото» ЧЄ-2020 у командній першості, а також тріумфувати у Мінську на Європейських іграх-2019 у вільних вправах, за що вона була удостоєна Ордену княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста луганської «Зорі» Ярослава Кисіля загинув на фронті, захищаючи Україну.

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