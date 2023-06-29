Неймовірний день народження: Дантес за добу зібрав чималу суму для ЗСУ

Популярний співак Володимир Дантес 28 червня відзначив своє 35-річчя. У день народження він відмовився від подарунків і закликав своїх друзів, передплатників у соцмережах зробити донати на підтримку тих, хто зараз захищає країну від російських окупантів.

«Мені сьогодні 35. Я щаслива людина. Чому? Багато разів казав, що не люблю день народження. З багатьох причин. Не люблю, коли питають: „що тобі подарувати?“, бо мені нічого не потрібно. В крайньому випадку, сам собі куплю). Але сьогодні той день, коли потрібно. Відкрию сам збір і банку. Закрити потреби військових — найкраще, що може бути. Я буду дуже щасливим, якщо завдяки вам і вашим подарункам, у вигляді будь-якого донату, я зможу допомогти тим, хто цього потребує більше за мене», — написав Дантес.

Як і обіцяв артист, в кінці дня розбив банку. На рахунку виявилося трохи більше 400 тисяч гривень. Він подякував усім за донати і пообіцяв, що гроші будуть перераховані різним бригадам на різні потреби.

Володимир додав, що собі зробив особливий подарунок — три дні відпочинку та соціального детоксу.

Нагадаємо, після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантес будує стосунки з Дашею Кацуріною. Артист повідомив, що знайшов спільну мову з її дітьми.

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