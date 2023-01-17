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Дантес і Дорофєєва нарешті офіційно розлучились та обмінялися привітаннями

14:42 17 січня 2023
Дантес і Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, який зараз живе Дашою Кацуріною, офіційно оформили розірвання шлюбу. Про це повідомив Володимир на YouTube-каналі гумористів команди ВКВ.

За його словами, якраз після отримання документу вони з колишньою дружиною спілкувалися востаннє. Артист відправив Дорофєєвій фото свідоцтва про розірвання шлюбу та привітав її з цією подією.

«Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я надіслав їй його. Написав: „Вітаю“. Вона сказала: „Я тебе теж“. От так ми й поспілкувалися», — поділився Володимир.

Нагадаємо, зіркове подружжя оголосило про розлучення на початку березня минулого року. Потім Надя й Володимир зізналися, що на початку російського вторгнення вже були не разом.

З’ясувалося, що Дорофєєва закрутила роман з другом родини Михайлом Кацуріним, який з дружиною Дашею виховував двох маленьких дітей. Тепер Даша живе з Дантесом. Артист розповів, як налагоджує стосунки з малечею.

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