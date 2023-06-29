Просто «бомбіта»: відома на весь світ українська актриса схвилювала прихильників своїм фото у купальнику

Попри всесвітній успіх та признання, актриса та модель Ольга Куриленко вважає себе українкою. Вона засуджує рашистів, які тимчасово окупували її рідний Бердянськ.

Про це молода жінка зазвичай пише у соціальній мережі, і навить поставила синьо-жовтий прапор в аватарку.

Але так як кожна відома актриса повинна спілкуватися зі своїми прихильниками з усього світу, то і Ольга час від часу організовує «фотосесії» для читачів акаунту англійською мовою, в яких розповідає про особисте життя та публікує нові фото.

Напередодні актриса опублікувала знімок, зроблений коло басейну, який так і підписала «Час відвідувати басейн».

Читачі з ентузіазмом відреагували на пост: «Хотіла б і я так виглядати коло басейну», «Така красунечка», «Прекрасна Ольга — красива жінка і приваблива актриса», «Зрозуміло, чому вас називають красунею».

«Боніта» (красуня), — написав чоловік з Латинської Америки. «Просто бомбіта», — підтримав його інший.

Також шанувальники поставили безліч смайликів актрисі і звернули увагу на «її дуже красиві ноги». Серед тих, кому сподобалось фото Ольги, був і син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

В цілому спілкування української красуні з читачами пройшло успішно, і багато хто за фанатів чекає нової зустрічі.



Разом з тим, дехто дотепер дивується успіху Куриленко. Зокрема, колишній прессекретар путіна, а нині телеведучий Михайло Кожухов, не може зрозуміти, чому дівчина з Бердянська має такий успіх у світі кіно й знялася вже в десятках фільмів разом з видатними акторами.

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