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Світ

Просто «бомбіта»: відома на весь світ українська актриса схвилювала прихильників своїм фото у купальнику

12:47 29 червня 2023
Куриленко

Попри всесвітній успіх та признання, актриса та модель Ольга Куриленко вважає себе українкою. Вона засуджує рашистів, які тимчасово окупували її рідний Бердянськ.

Про це молода жінка зазвичай пише у соціальній мережі, і навить поставила синьо-жовтий прапор в аватарку.

Але так як кожна відома актриса повинна спілкуватися зі своїми прихильниками з усього світу, то і Ольга час від часу організовує «фотосесії» для читачів акаунту англійською мовою, в яких розповідає про особисте життя та публікує нові фото.

Напередодні актриса опублікувала знімок, зроблений коло басейну, який так і підписала «Час відвідувати басейн».

Читачі з ентузіазмом відреагували на пост: «Хотіла б і я так виглядати коло басейну», «Така красунечка», «Прекрасна Ольга — красива жінка і приваблива актриса», «Зрозуміло, чому вас називають красунею».

«Боніта» (красуня), — написав чоловік з Латинської Америки. «Просто бомбіта», — підтримав його інший.

Також шанувальники поставили безліч смайликів актрисі і звернули увагу на «її дуже красиві ноги». Серед тих, кому сподобалось фото Ольги, був і син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

В цілому спілкування української красуні з читачами пройшло успішно, і багато хто за фанатів чекає нової зустрічі.


Разом з тим, дехто дотепер дивується успіху Куриленко. Зокрема, колишній прессекретар путіна, а нині телеведучий Михайло Кожухов, не може зрозуміти, чому дівчина з Бердянська має такий успіх у світі кіно й знялася вже в десятках фільмів разом з видатними акторами.

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