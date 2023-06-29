«Не треба негативу, будьмо людьми!»: відома співачка звернулася до українців

Українська співачка Alyosha, яка після повномасштабного вторгнення виїхала з трьома дітьми до США до своєї свекрухи, звернулася до людей, які залишилися вдома.

«Я часто читаю коментарі типу: «Як ви можете показувати ваше радісне життя, коли в Україні війна, а ви там, в Америці, сидите і у вас так все добре… не соромно?»

Хочу відповісти… Якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли би ви їх з тієї небезпеки, чи не зробили би все задля кращого дитинства ваших діток? Навіть просто на Західну, на кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч! Ви маєте інтернет, щоб писати коментарі, але не маєте усвідомлення, що ваші діти не захищені… це прикро… Інтернет допоможе знайти такі безпечні місця!!! Саме так, ваші діти можуть насолоджуватись дитинством!" — написала артистка в соцмережі.

За словами співачки, вона вдячна долі, що у неї була можливість вивезти дітей.

«Повірте, серце страждає не менше за ваші серця… це тяжко, жити ІНАКШЕ. Не бачити рідних людей, найдорожчих… родину… Але є радість у результаті тих зусиль і того болю — це діти, які посміхаються! Я молюся за всіх українців, за всіх дітей, за людяність в кожному з нас… Жнива того, що посіяли, — це закон! Не треба негативу, люди, будьмо людьми! З нашої нації і з наших випробувань тільки починається велика зміна світу. Далі буде… от побачите… скрізь… Лише Творець веде, а ми одне. Трохи щастя в стрічку, вміти радіти за інших — це людяно!» — додала вона.

Нагадаємо, у травні дружина фронтмену «Антитіла» Alyosha приголомшила своїм виступом у дуеті з британською зіркою Ребеккою Ферґюсон під час першого півфіналу «Євробачення-2023».

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