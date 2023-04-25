Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2024 році

У вівторок, 25 квітня, президент США Джо Байден, який вирішив не бути присутнім на коронації короля Чарльза III, офіційно оголосив, що висуває свою кандидатуру на другий термін. Він має намір балотуватися на виборах восени 2024 року. Відеозвернення Байдена Білий дім поширив по всіх американських телеканалах.

«Коли я висунув свою кандидатуру на пост президента чотири роки тому, я сказав, що ми розпочинаємо битву за душу Америки. Ця битва ще не закінчена, вона триває… Кожне покоління має момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що наш момент настав. Ось чому я балотуюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйся до нас. Давайте завершимо роботу», — заявив Байден.

Нагадаємо, у листопаді Джо Байдену виповнилося 80 років. Він є найстаршим президентом в історії США.

Цілком ймовірно, що восени 2024 року американці знову обиратимуть між Байденом як кандидатом від Демократичної партії та Дональдом Трампом як кандидатом від республіканців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп вже офіційно розпочав свою передвиборну кампанію. Він різко критикує Байдена і стверджує, що може закінчити війну росії проти України за 24 години. Перешкодити Трампу взяти участь у виборах може судовий процес — політика звинувачують у низці кримінальних злочинів, пов'язаних із фінансовими махінаціями.

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