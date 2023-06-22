Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін обрушилася із різкою критикою на Вашингтон. Вона назвала висловлювання президента США Джо Байдена «відкритою політичною провокацією».

Чим же так розлютив Байден китайську владу? Виступаючи в Каліфорнії перед виборцями, президент США згадав історію з китайським шпигунським зондом, який було знищено у повітряному просторі Сполучених Штатів на початку цього року. При цьому він згадав, що голова КНР був дуже незадоволений.

«А причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю. А це диктаторам дуже не подобається, коли вони не знають, що відбувається», — заявив Байден.

Мао Нін назвала слова американського президента «безглуздими та безвідповідальними». Вона зазначила, що подібні заяви брехливі та принижують політичну гідність Китаю.

Інцидент стався лише через день після завершення візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Як уже повідомляли «ФАКТИ», там голову Держдепартаменту несподівано прийняв Сі Цзіньпін, хоча їхня зустріч спочатку не планувалася. Жест голови КНР був сприйнятий багатьма як пропозиція Вашингтону знизити градус напруження відносин між двома країнами.

Поки що у Білому домі не коментують виступ Байдена у Каліфорнії. Американським ЗМІ важко сказати, чи це був невдалий експромт президента, чи він свідомо вирішив ще раз показати Китаю, що думає про Сі Цзіньпіна.

Тепер ясно одне: Пекін навряд чи захоче продовжувати курс поліпшення відносин з Вашингтоном. Про прогрес, якого насилу досяг Блінкен, можна надовго забути.

При цьому кремль тріумфує. У москві встигли трохи напружитися після зустрічі Сі Цзіньпіна та Ентоні Блінкена. Нормалізація відносин між Китаєм і США не вписується в політичні інтриги росії.

Прессекретар путіна пісків із неприхованою радістю заявив: «Це дуже суперечливі прояви зовнішньої політики США, які говорять про великий елемент її непередбачуваності».

Раніше зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном проаналізував колишній віцепрем'єр росії економіст Альфред Кох, який давно виїхав з рф.

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