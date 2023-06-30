Виставили за двері: речі принца Гаррі та Меган Маркл відправили з віндзорського котеджу до США

Стало відомо про те, що принц Гаррі та Меган Маркл більше не мають дому у Великій Британії. Сассекси були змушені віддати ключі від Фрогмор-котеджу у Віндзорі, який був їхньою останньою офіційною резиденцією в Сполученому Королівстві. Як уже повідомляли «ФАКТИ», повідомлення про виселення герцог і герцогиня отримали через кілька днів після публікації мемуарів Гаррі «Запасний». У ньому йшлося, що вони зобов'язані звільнити Фрогмор-котедж не пізніше 30 червня.

Придворний Майкл Стівенс заявив: «Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські покинули Фрогмор-котедж». Саме він керував відправленням речей Гаррі та Меган, які були звалені в купу в будинку. Усе їхнє рухоме майно перебуває на шляху до Монтесіто, штат Каліфорнія.

Британська газета The Sun підкреслює, що тепер Сассексам під час їхніх візитів до Британії доведеться покладатися на гостинність друзів або знімати номер у готелі.

Чарльз III запропонував Фрогмор-котедж своєму братові принцу Ендрю, проте той вперто відмовляється залишати свою нинішню резиденцію і намагається продовжити термін її оренди ще на 75 років.

Нагадаємо, Гаррі та Меган прожили у Віндзорі всього шість місяців. Фрогмор-котедж був весільним подарунком від Єлизавети II. Меган захотіла зробити там ремонт, який затягнувся і вилився в підсумку в 2,4 мільйона фунтів стерлінгів. Причому гроші були взяті з бюджету. Через півроку після новосілля Сассекси гучно грюкнули дверима, відмовилися від виконання обов'язків членів королівської сім'ї і вирушили шукати щастя за океаном. Гримнув скандал — британські платники податків були незадоволені тим, що оплатили ремонт котеджу. Через кілька місяців Гаррі повернув усю суму в казну.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Тейлор Свіфт образила Меган Маркл, відмовившись від запрошення взяти участь у її подкасті.

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