Одкровення принца Гаррі: уважні читачі впіймали герцога Сассекського на брехню

У вівторок, 10 січня, у книгарнях Великобританії, США, Франції, Німеччини та низки інших країн світу розпочався офіційний продаж мемуарів принца Гаррі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у книзі «Запасний» герцог Сассекський обрушився зі скандальними звинуваченнями на свого старшого брата Вільяма.

Дісталося також батькові — королю Чарльзу III — та його другій дружині Каміллі, яка після смерті Єлизавети II носить титул королеви-консорту.

Мемуари Гаррі б'ють рекорд популярності. Видавничий дім Transworld Penguin Random House заявив, що продано вже 400 тисяч екземплярів у твердій обкладинці, електронних книгах та аудіо форматі. Успіх книги перевершив навіть найоптимістичніші очікування.

Британський телеканал Sky News повідомив, що «Запасний» вже став нехудожньою книгою, що продається швидше ніж інші в історії. А якщо брати до уваги й художню літературу, то мемуари за швидкістю продажів поступаються лише книгам про Гаррі Поттера.

ВВС у своїй рецензії називає «Запасного» найдивнішою книгою та тих, що були написані особливою королівською кров'ю. Гаррі без сорому розповідає, як він втратив цноту, як споживав наркотики в Букінгемському палаці, як відморозив статевий член.

Однак у соцмережах дуже багато користувачів, які купили «Запасного» серед перших і вже встигли прочитати значну частину одкровень молодшого сина британського короля, сумніваються в точності викладу фактів.

З'ясувалося, що Гаррі припустився як мінімум двох грубих помилок, розповідаючи про різні події. А це змушує читачів думати, що принц цілком міг збрехати й в іншому. Він мав дуже серйозну мотивацію для цього — потрібно було створити вкрай негативний імідж королівської родини.

Перша брехня стосується смерті матері Єлизавети ІІ. Її у Британії називали королевою-матір'ю. Вона померла у березні 2002 року. Їй був 101 рік.

Ось що пише Гаррі:

«Мені зателефонували до Ітона, де я навчався. Я хотів би згадати, кому належав голос на тому кінці дроту, але не можу. Вважаю, це був хтось із придворних. Пам'ятаю, дзвінок пролунав якраз перед Великоднем. Погода була ясна та тепла. Моя кімната була залита світлом і наповнена яскравими барвами. Ваша Королівська Високість, королева-мати померла, промовив голос»

Існує безліч доказів того, що в день смерті королеви-матері Гаррі не було в Ітоні. Він разом із батьком та старшим братом катався на лижах у Клостерсі, Швейцарія. Є фотографії, на яких принц Уельський Чарльз із двома синами наступного дня після смерті бабусі повертається до Британії зі Швейцарії.

Другу брехню виявлено в уривку, де Гаррі розповідає, як мати подарувала йому на 13-річчя ігрову приставку Xbox. Було це у 1997 році незадовго до загибелі Діани.

Разом з тим, відомо, що перші приставки Xbox були випущені у 2001 році, а в Європі вони з'явилися у продажу роком пізніше.

Користувачі соцмереж згодні, що Гаррі міг просто переплутати чи забути, яку саме приставку подарувала йому Діана. Це могло бути PlayStation або Nintendo64. Проте дуже важко переплутати швейцарський курорт з Ітоном. Навіть якщо пам'ять підводить 38-річного герцога Сассекського, він повинен був перевірити ці факти під час роботи над мемуарами.

Цікаво, що багато хто з тих, хто купив «Запасного» в перший же день, зізнаються — їм було цікаво дізнатися, які ще брехливі вигадки принц Гаррі ризикнув включити в мемуари. Популярність герцога Сассекського в Британії останні п'ять років різко впала. Якщо на початку 2018 року до нього позитивно належали близько 80% британських підданих, то зараз це лише 26%.

Букінгемський та Кенсінгтонський палаци мемуари Гаррі не коментують. Пресслужби мовчать.

А ось, що пише британська газета The Guardian :

«У книзі Гаррі розповідає, як убив 25 талібів. Але в результаті „Талібан“ переміг. Імовірно, що й тут, після того, як принц розстріляє всі боєприпаси, перемогу здобуде монархія…»

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram