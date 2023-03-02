Чарльз III вирішив виселити Гаррі та Меган з їхньої британської резиденції

У середу, 1 березня, британські газети буквально вибухнули звісткою про те, що король Чарльз III вирішив відібрати у принца Гаррі та Меган Маркл їхню британську резиденцію. Йдеться про Фрогмор-котедж, який Сассексам надала в безстрокове користування Єлизавета II. Зроблено це було з нагоди їхнього весілля і подавалося як подарунок від королеви.

Фрогмор-котедж. Фото wikipedia

Потім Фрогмор-котедж опинився в центрі скандалу, коли стало відомо, що Гаррі та Меган затіяли там дорогу реконструкцію, а гроші на це було виділено з бюджету. Тобто Сассекси влаштовували собі сімейне гніздечко за рахунок британських платників податків.

Скандал набрав обертів із подвоєною силою, коли Гаррі та Меган залишили Британію. Громадське обурення було таким бурхливим, що Сассекси вирішили повернути гроші державі.

Потім котедж став домом для принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. При цьому він офіційно залишався резиденцією Сассексів. Гаррі та Меган не заперечували, оскільки їх пов'язують із Євгенією дружні стосунки. Кажуть, що принцеса Євгена чи не єдина в королівській родині, з ким Сассекси підтримують тісні контакти до цього дня.

Проте знедавна Євгенія та її чоловік виїхали з Фрогмору.

І ось Чарльз, а можливо, його радники, вигадали дотепну комбінацію. Король відбирає у молодшого сина та його сім'ї котедж і віддає його своєму брату принцу Ендрю.

Справа в тому, що перед королем постала досить гостра проблема, що робити зі своїм братиком. Як відомо, Ендрю перебуває в опалі через секс-скандал, пов'язаний з американським мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. І хоча принц категорично заперечує свою причетність до злочинів сексуального характеру, йому ще за життя Єлизавети II було наказано скласти обов'язки члена королівської сім'ї і піти в тінь.

Вже кілька місяців у британській пресі циркулюють чутки про те, що Чарльз має намір серйозно урізати щорічне утримання Ендрю. Брат короля ризикує залишитись без грошей.

Крім того, Чарльз тиснув на Ендрю, вимагаючи, щоб той звільнив Ройял-Лодж. Цей особняк з 31 спальнею розташований у Віндзорському парку поряд з головним замком. І королю зовсім не хочеться, щоб опальний братик був так близько до нього.

Однак Ендрю категорично відмовлявся залишати Ройял-Лодж. І ось тепер король готовий змусити його це зробити. Після скорочення фінансового утримання Ройял-Лодж стане йому не по кишені. А скромний Фрогмор-котедж виглядатиме як ідеальний варіант.

Все це спочатку виглядало як чергові палацові чутки. Проте представник принца Гаррі та Меган Маркл підтвердив, що Сассекси отримали офіційне повідомлення про виселення з Фрогмор-котеджу. Причому лист прийшов ще в січні, невдовзі після появи мемуарів Гаррі «Запасний».

Історія з котеджем може стати ще однією причиною, чому Сассекси не захочуть відвідувати коронацію Чарльза та Камілли 6 травня. На даний момент відомо, що Гаррі та Меган чекають офіційних вибачень від короля та принца Вільяма. Однак Букінгемський палац дав зрозуміти, що жодних вибачень не буде.

Нагадаємо, опубліковано новий рейтинг популярності членів британської королівської родини.

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