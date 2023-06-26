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Герцогиня принижена: Тейлор Свіфт відмовилася від запрошення Меган Маркл взяти участь у її подкасті

21:17 26 червня 2023
Меган Маркл

Стало відомо, що знаменита американська співачка Тейлор Свіфт, яка вразила шанувальників відвертим вбранням, образила Меган Маркл. Про це повідомляє газета Wall Street Journal. Виявляється, герцогиня Сассекська обрала поп-діву як гостю для одного з епізодів свого подкасту Archetypes. Однак Свіфт запрошення відхилила.

Але річ навіть не в самій відмові, а в тому, як вона була зроблена. Меган надіслала Тейлор особистого листа, стверджує видання. Співачка відповідати сама не стала, а доручила зробити це своєму помічникові. Той відповів коротко, пославшись на зайнятість Свіфт. А наприкінці додав — бажаємо вашому подкасту успіху.

Звісно, герцогиня образилася. Меган не звикла отримувати відмови. А тут ще від якогось секретаря!

Американська співачка Тейлор Свіфт

Нині, на тлі дострокового розірвання контракту між Сассексами та стримінговою компанією Spotify, ця історія виглядає ще більш принизливо для Маркл.

Але і це не головне. Інцидент із Тейлор Свіфт може підлити олії у вогонь, на якому вирує казан стосунків між Сассексами та стримінговою компанією Netflix. Повідомляється, що її керівництво незадоволене «неякісним виконанням» зобов'язань, які взяли на себе Меган і принц Гаррі, коли підписали з Netflix свій контракт на суму 120 млн доларів.

Виявляється, компанія поки що заплатила їм 80 млн доларів. Решту 40 млн керівництво Netflix згодне перевести на рахунки Сассексів тільки в тому разі, якщо вони почнуть працювати більш продуктивно.

Поки що вийшов тільки документальний міні-серіал «Гаррі та Меган». Це непогано, але компанія «не в захваті» від відсутності сильних ідей і продуктивності у подружжя.

На сьогодні Сассекси працюють над ще двома проектами для Netflix. Про перший з них відомо давно. Це документальний фільм із робочою назвою Heart of Invictus. Він розповість про підготовку учасників «Ігор нескорених» у Гаазі. Однак робота над ним явно затягнулася.

Новиною став другий проєкт. Підтверджено, що Меган і Гаррі наразі працюють над серіалом під робочою назвою «Погані манери». Нібито в його основу покладено роман Чарльза Діккенса «Великі надії». Головною героїнею майбутнього серіалу стане самотня міс Гевершем, яка живе в патріархальному суспільстві. «Погані манери» задумані як приквел до «Великих надій».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не даватимуть інтерв'ю, не писатимуть книжки і не зніматимуть кіно.

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