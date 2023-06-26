Герцогиня принижена: Тейлор Свіфт відмовилася від запрошення Меган Маркл взяти участь у її подкасті

Стало відомо, що знаменита американська співачка Тейлор Свіфт, яка вразила шанувальників відвертим вбранням, образила Меган Маркл. Про це повідомляє газета Wall Street Journal. Виявляється, герцогиня Сассекська обрала поп-діву як гостю для одного з епізодів свого подкасту Archetypes. Однак Свіфт запрошення відхилила.

Але річ навіть не в самій відмові, а в тому, як вона була зроблена. Меган надіслала Тейлор особистого листа, стверджує видання. Співачка відповідати сама не стала, а доручила зробити це своєму помічникові. Той відповів коротко, пославшись на зайнятість Свіфт. А наприкінці додав — бажаємо вашому подкасту успіху.

Звісно, герцогиня образилася. Меган не звикла отримувати відмови. А тут ще від якогось секретаря!

Американська співачка Тейлор Свіфт

Нині, на тлі дострокового розірвання контракту між Сассексами та стримінговою компанією Spotify, ця історія виглядає ще більш принизливо для Маркл.

Але і це не головне. Інцидент із Тейлор Свіфт може підлити олії у вогонь, на якому вирує казан стосунків між Сассексами та стримінговою компанією Netflix. Повідомляється, що її керівництво незадоволене «неякісним виконанням» зобов'язань, які взяли на себе Меган і принц Гаррі, коли підписали з Netflix свій контракт на суму 120 млн доларів.

Виявляється, компанія поки що заплатила їм 80 млн доларів. Решту 40 млн керівництво Netflix згодне перевести на рахунки Сассексів тільки в тому разі, якщо вони почнуть працювати більш продуктивно.

Поки що вийшов тільки документальний міні-серіал «Гаррі та Меган». Це непогано, але компанія «не в захваті» від відсутності сильних ідей і продуктивності у подружжя.

На сьогодні Сассекси працюють над ще двома проектами для Netflix. Про перший з них відомо давно. Це документальний фільм із робочою назвою Heart of Invictus. Він розповість про підготовку учасників «Ігор нескорених» у Гаазі. Однак робота над ним явно затягнулася.

Новиною став другий проєкт. Підтверджено, що Меган і Гаррі наразі працюють над серіалом під робочою назвою «Погані манери». Нібито в його основу покладено роман Чарльза Діккенса «Великі надії». Головною героїнею майбутнього серіалу стане самотня міс Гевершем, яка живе в патріархальному суспільстві. «Погані манери» задумані як приквел до «Великих надій».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не даватимуть інтерв'ю, не писатимуть книжки і не зніматимуть кіно.

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