Масажист зґвалтував підлітка під час сеансу терапії у реабілітаційному центрі під Києвом (фото, відео)

Нещодавно у Києві затримали чоловіка, який розбещував двох 15-річних підлітків, а на Київщині про підозру повідомили масажисту, який згвалтував неповнолітнього юнака у Броварах.

Як повідомляють в ГУНП у Київській області, чловік зґвалтував 15-річного підлітка під час сеансу масажу. Це сталося на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник вчинив наругу та зажадав, аби хлопець нікому не розповідав про те, що сталося.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).

Фото поліції

Його затримали, а до суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал «Лупцювала дітей, годувала фекаліями, ґвалтувала та „здавала в оренду“ педофілам: у Польщі судитимуть матір-садистку з України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

537

Читайте нас у Facebook та Instagram