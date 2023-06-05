Призначав зустрічі у власній квартирі і давав гроші: в Києві чоловік розбещував двох підлітків

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який розбещував підлітків. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці. Як повідомили в поліції, жертвами 39-річного кривдника стали двоє 15-річних хлопців. Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисника дитячу порнографію.

Поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном та призначав зустріч у власній квартирі. Там він вчиняв відносно дітей розпусні дії, а потім давав підліткам грошову винагороду.

Фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі інтернет.

Чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Як повідомляли «ФАКТИ», у квітні у Львові оголосили вирок педофілу, який розбещував маленьких дівчаток у школах міста.

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