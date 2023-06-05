36.89 / 37.37 39.73 / 40.43
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Призначав зустрічі у власній квартирі і давав гроші: в Києві чоловік розбещував двох підлітків

19:50 5 червня 2023
збоченець

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який розбещував підлітків. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці. Як повідомили в поліції, жертвами 39-річного кривдника стали двоє 15-річних хлопців. Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисника дитячу порнографію.

Поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном та призначав зустріч у власній квартирі. Там він вчиняв відносно дітей розпусні дії, а потім давав підліткам грошову винагороду.

Фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі інтернет.

Чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Як повідомляли «ФАКТИ», у квітні у Львові оголосили вирок педофілу, який розбещував маленьких дівчаток у школах міста.

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

суддя Олександра Брагіна

«Істинно вірую у Бога»: суд виправдав свою колегу-суддю, яка замість електронної декларації подала паперову

Задерикуватий кінь

Дівам — вигідні угоди, Рибам — цікаві справи, Близнюкам — важливі перемоги: гороскоп на 5 червня, день Коня-Жартуна

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту