Лупцювала дітей, годувала фекаліями, ґвалтувала та «здавала в оренду» педофілам: у Польщі судитимуть матір-садистку з України

Про цю шокуючу кримінальну справу стало відомо з репортажу польської газети Wyborcza. Це історія про 52-річну українку Світлану П. з Синельникового Дніпропетровської області, яка разом із десятьма прийомними дітьми на початку повномасштабного російського вторгнення приїхала до Польщі як біженка. Польська родина — подружжя, яке взялося допомагати українцям, — незабаром помітило дивні речі у поведінці дітей. А коли вони вивели дітей на відверту розмову, з'ясували подробиці, від яких волосся стає дибки. Діти (дівчатка та хлопчики віком від 4 до 16 років) розповіли, що «мама Свєта» жорстоко їх лупцювала, накачувала препаратами, годувала фекаліями, ґвалтувала та «здавала в оренду» педофілам. Страшні речі, які розповіли діти, пізніше підтвердили психологи, які з ними працювали. А побої та шрами підтвердили судмедекспертизи. Світлана зараз перебуває на лаві підсудних. «ФАКТИ» розшукали в Україні людей, які знали Світлану особисто та з'ясували нові подробиці цієї жахливої справи.

Б'ючи дітей кулаками, Світлана спеціально одягала на палець обручку з великим каменем, щоб було болючіше

Якби Світлана з дітьми не приїхали до Польщі як біженці, очевидно, всі страшні речі, які діялися за зачиненими дверима їхнього будинку, тривали б і зараз. Рідних дітей Світлана не має. У Синельниковому вона жила з чоловіком, який виїжджати з країни з початком повномасштабного вторгнення не став. А Світлана з дітьми приїхали до Польщі у березні 2022-го. Їх, як повідомляє польське видання, одразу взяла під опіку польська родина, яка хотіла допомогти українським біженцям, — подружжя Ганна та Яцек (їхні імена видання змінило, бо пара не готова спілкуватися з журналістами і хоче конфіденційності).



З матеріалів слідства, які вивчили польські журналісти, випливає, що Ганна, яка, намагаючись допомогти багатодітній родині, проводила з ними багато часу, помітила, що діти бояться своєї прийомної матері. А коли Ганні вдалося залишитися з дітьми віч-на-віч, ті розповіли, що Світлана їх б’є. Вдаючи, що нічого не знає, Ганна вмовила Світлану залишити на одну ніч дітей у неї вдома. Після чого забрати їх уже не дозволила та звернулася до поліції.

Розслідування польських правоохоронців тривало рік. Його результати шокують. Польські правоохоронці розповіли журналістам, що, б'ючи дітей кулаками, Світлана спеціально одягала на палець обручку з великим каменем, щоб було болючіше. У пориві люті «мама» виривала шестирічному хлопчику волосся, запихала йому в рот підгузок із фекаліями. Іншу дитину, 13-річного хлопчика, підвішувала за ногу до перекладини й смикала за статевий член. Дітей лупцювала кулаками, ременями, сковорідками та іншими предметами. Душила їх подушками, била головами об столи, змушувала їсти фекалії собаки, які подавала їм на тарілці.

«Якщо дитина не хотіла їсти, вона штовхала її головою у тарілку… Іншу дитину вона засунула головою в унітаз», — цитує Wyborcza правоохоронців.

Світлана з дітьми

З обвинувачувальних актів також випливає, що Світлана накачувала дітей невідомими препаратами. Діти розповіли, що вона робила це тоді, коли «здавала їх в оренду» педофілам. Дівчатка розповіли, що до будинку часто приходили незнайомі чоловіки і Світлана змушувала їх «лизати цим чоловікам писюни». А старші дівчатка повідомили, що їм Світлана під час візитів цих чоловіків давала якісь таблетки (ймовірно, снодійне), після яких вони засинали, а прокидалися «без трусиків» і «з болем в інтимних місцях», у зовсім іншому одязі. Деяких дітей Світлана змушувала лизати свої ж статеві органи і сама вводила дівчаткам у піхви пальці, крейду та фломастери, а хлопчиків смикала за статеві члени та била. Світлана змушувала дітей лизати сідниці чоловіків, що їх ґвалтували, після того, як ті побували в туалеті. За даними слідства, жертвами насильства з боку Світлани та невідомих чоловіків стали вісім прийомних дітей. Продаж дітей педофілам, як сказано у звинуваченні, був для Світлани «регулярним джерелом доходу». Це тривало роками, і продовжувалося, навіть коли Світлана перевезла дітей до Польщі. У Польщі цих чоловіків (їх особи слідство ще встановлює) бачили сусіди. Світлана говорила, що це були «робітники, які прийшли встановлювати ролети», але вони не мали ані спецодягу, ані інструментів.

У той час, як дітей ґвалтували педофіли, Світлана була поряд. Одна з постраждалих дівчаток розповіла, що, поки її ґвалтували, «мати» була у тій самій кімнаті та засікала час, бо брала оплату за кожні 20 хвилин. Іноді діти під час подібних знущань були у свідомості. Вони розповіли, що не всі пігулки мали снодійний ефект. Від деяких препаратів (діти описали їх як «жовті та білі пігулки») діти втрачали здатність рухатися.

Наявність травм і шрамів у дітей підтвердили й судмедексперти

Першою жахливі свідчення дітей записала Ганна. Пізніше діти розповіли подробиці правоохоронцям та психологам. Останні у своїх висновках написали, що розказане дітьми — правда. Наявність травм і шрамів у різних місцях підтвердили й судмедексперти, у висновку яких сказано про «виявлені при візуальному огляді рубці, вирване волосся, петехії та синці». У дітей виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. В одного з хлопчиків — «чорні обрубки замість зубів», в іншого — критичне виснаження (у свої п'ять років він важив менше ніж 12 кілограмів).

Поки що діти залишаються у родині Ганни та Яцека. Вони не сплять ночами, бояться «привида Свєти, який їх уб'є», здригаються, побачивши жінок, які візуально схожі на їхню прийомну матір. Вони бояться людей, мало з ким ідуть на контакт. Дев'ятирічний хлопчик на два місяці потрапив до психіатричної лікарні. Це сталося після того, як у нього стався нервовий зрив. За словами психологів, дитина настільки травмована, що не може чути ні українську, ні російську мову — з нею зараз можна розмовляти лише польською.

Щодо самої Світлани, то вона всі звинувачення заперечує та просить українське посольство їй допомогти. Експертиза показала, що вона здатна розуміти й усвідомлювати свої дії. При цьому Ганна каже, що під час їхньої останньої зі Світланою зустрічі прийомна мати не стала нічого заперечувати та сказала: «Ти навіть не можеш собі уявити, що я робила з цими дітьми».

Наразі Світлана під арештом, який їй продовжили до кінця року. Суд проходитиме у Познані, і вже очевидно, що судовий процес буде гучним.

«Ти навіть не можеш собі уявити, що я робила з цими дітьми»., - сказала Світлана Ганні

Що знають про Світлану П. в Україні? У Синельниковому Дніпропетровській області вона жила понад двадцять років. Там брала дітей, створивши будинок сімейного типу. Сторінка Світлани у фейсбуці не активна вже більше року, але раніше жінка регулярно ділилася фотографіями з дітьми, показуючи картинку «щасливої родини».

Судячи з усього, Світлану та її чоловіка у місті знали та поважали. Наприклад, за кілька місяців до повномасштабної війни, у грудні 2021 року, фотографії Світлани з дітьми опублікувала пресслужба поліції Дніпропетровської області — допис був про те, як поліцейські прийшли привітати дітей з Днем Святого Миколая. У повідомленні пресслужби сказано, що «діти щиро раділи та не приховували свого захоплення від спілкування з поліцейськими, розповідали їм вірші та веселі історії». Під цим дописом залишила захоплений коментар сама Світлана: «Велика вам подяка від нашої родини та наших діток! Вдячні вам за тепло ваших сердець та добру душевну турботу!».

У грудні 2021 року фотографії Світлани з дітьми опублікувала пресслужба поліції Дніпропетровської області

З місцевими чиновниками у Світлани теж були чудові стосунки. Під багатьма фотографіями Світлани та дітей регулярно залишала захоплені коментарі якась Наталя, яка, як сказано у її профілі, працює у Службі у справах дітей. «Супер… На вас так приємно дивитися». «Ви всі просто неймовірні! Дякую вам велике, Світлано Юріївно та Олег Іванович! Серце радіє», — писала чиновниця.

До речі, «ФАКТИ» спробували зв'язатися з Наталею, але вона не відповіла на наше повідомлення. Тим часом видання KP.ua

ще у грудні 2022 року поспілкувалося з цього приводу з начальницею Служби у справах дітей міської ради Синельникове Наталією Сітало, яка сказала, що це «прекрасна сім'я, прекрасні діти» і що ні сусіди, ні медики, які спостерігали за дітьми, «ні слова поганого про Світлану не сказали».

Однак люди, з якими вдалося поговорити «ФАКТАМ» (і які особисто знали Світлану), розповідають інше. Деякі справді не можуть повірити у страшні звинувачення. Інші — можуть і кажуть, що й раніше помічали деякі дивні речі.

— Ми зі Світланою разом працювали, — розповіла «ФАКТАМ» знайома обвинуваченої Інна. — Близько я її не знала, але вона справляла цілком нормальне враження. Начебто добра людина, завжди з посмішкою. Вона працювала зі мною на станції Синельникове 1, була сигналістом. Потім вона захворіла. Сказала, що на рак перейшла на роботу прибиральниці. А через деякий час взагалі звільнилася. Потім з'явилися ці діти… Я поганого не чула. Я спілкувалася з її сусідами, так вони теж розповідали лише хороше.

А ось знайома Світлани Вікторія розповідає інші речі.

— Я особисто знала її багато років, — розповіла Вікторія «ФАКТАМ». — Вона була з тих, хто, як то кажуть, «без мила в ж… пу». Таким людям довіряти не можна. Начебто посміхається, а очі при цьому скляні. В Україні я мала великий секонд-хенд. Світлана була моєю постійною клієнткою, часто приходила з дітьми. Ні собі, ні чоловікові вона у моєму магазині речі не купувала — лише дітям. Оскільки у 2009 році я мала нещастя зіткнутися з педофілією в будинку дитячого типу (такому, як у Світлани), я спостерігала за її дітьми. Вони були забиті та залякані. Один із хлопчиків був однокласником мого племінника, вони товаришували. Племінник живе зі мною, і я бачила їхні стосунки. Хлопчик постійно до нас приходив і намагався засиджуватись у нас допізна, явно не хотів повертатися додому. Ми з сестрою це часто обговорювали та припускали, що в сім'ї відбувається щось погане. А потім якось почули у магазині телефонну розмову — Світлані дзвонив чоловік, якого судили за розбещення підлітків. Я це знаю точно, бо моя сестра тоді працювала в суді. Справа не була гучною, оскільки обвинувачені обіймали високі посади. Але у цього чоловіка незвичне ім'я, тому ми одразу зрозуміли, хто Свєті телефонував. Ми були шоковані — логічне мислення наштовхувало на страшні висновки. Але у 2020 році я з сім'єю виїхала з України і більше їх не бачила. А той факт, що вони мали чудові стосунки з місцевими чиновниками, взагалі не дивує. На жаль, у нас все купується. Я знаю це не з чуток. У місті є ще один будинок сімейного типу, де теж явно все не так чудово. Якось вони приїжджали до мого секонд-хенду, і я чула, як батьки казали: «Давай наберемо іграшок, щоб комісія побачила, що для нас головне — діти». І іржали вголос. А діти стояли поряд зі сльозами на очах… Це жахливо. А історія Світлани просто шокує.

«ФАКТИ» намагалися зв'язатися з чоловіком Світлани, який, судячи з усього, залишається в Україні. Але він на повідомлення не відповідає. У матеріалах справи, які цитує газета Wyborcza, про нього сказано лише, що, коли поляки Анна та Яцек запідозрили недобре, вони насамперед подзвонили йому. Та він лише сказав їм, що «його Свєтка з характером». Чи будуть пред'явлені звинувачення і йому (особливо з огляду на те, що він не в Польщі), поки що невідомо. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом мати за 100 гривень «здавала» дітей знайомому для сексуальних втіх та сама допомагала їх ґвалтувати.

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