Рада пом'якшить покарання для військовослужбовців з урахуванням воєнного стану: чому це важливо

В Україні, де раніше посилили покарання для військових, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пом'якшує відповідальність військових за втрату техніки під час воєнного стану. Депутати пропонують внести зміни Кримінальний кодекс, спираючись на реалії війни. Про це розповіла народна депутатка Олександра Устінова, яка є керівницею ТСК для контролю використання озброєння, повідомляє Канал 24.

За її словами, прийняття змін до Кримінального кодексу допоможе військовим зосередитись на виконанні своїх обов'язків.

Так, народні депутати одностайно підтримали в першому читанні законопроєкт № 9325 щодо покарання військових за помилки в експлуатації бойової техніки. Ним депутати пропонують внести зміни до 3 статей Кримінального кодексу, у яких не було враховано обставини воєнного стану. Законопроєкт пом'якшує покарання за неправильне використання літальних апаратів та суден.

За словами Устінової, до цього часу в українському законодавстві не було прописано, як використовувати літальну техніку під час воєнного стану. Наприклад, за нормативами гелікоптер не може летіти на висоті, нижчій за 9 метрів.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховна Рада проголосувала за законопроект № 9342 щодо виплат військовим. Ним також було врегульовано питання відпусток для військових. 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

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