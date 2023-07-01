Словесна перепалка переросла в бійку: на Київщині група молодиків побила військового

Останнім часом стало відомо про декілька випадків побиття військовослужбовців.

Так, днями у Білоцерківському районі Київської області побили військового. Поліція розслідує всі обставини події, чоловік проходить судмедекспертизу.

Як з'ясувалося, 25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Відомо, що військовий на момент побиття перебував поза службою.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень — частина 1 статті 125 ККУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про побиття прикордонника. Як з'ясувалося, військового жорстоко побив командир. Таке «виховання» підлеглих відбувалося в частині, де служив побитий, на постійній основі.

За фактом побиття військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація справи — «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

Якщо провину капітана, який побив підлеглого, доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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