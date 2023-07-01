36.78 / 37.38 40.30 / 41.07
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Словесна перепалка переросла в бійку: на Київщині група молодиків побила військового

9:45 1 липня 2023
кулак

Останнім часом стало відомо про декілька випадків побиття військовослужбовців.

Так, днями у Білоцерківському районі Київської області побили військового. Поліція розслідує всі обставини події, чоловік проходить судмедекспертизу.

Як з'ясувалося, 25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Відомо, що військовий на момент побиття перебував поза службою.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень — частина 1 статті 125 ККУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про побиття прикордонника. Як з'ясувалося, військового жорстоко побив командир. Таке «виховання» підлеглих відбувалося в частині, де служив побитий, на постійній основі.

За фактом побиття військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація справи — «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

Якщо провину капітана, який побив підлеглого, доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

306

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Ірина Дубцова

Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

Пауліна Фіалкова

Чемпіонка світу з біатлону чекає на дитину від учасника трьох Олімпійських ігор (фото)

в місті

Водіїв у Києві почали масово штрафувати за одне й те саме порушення: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту