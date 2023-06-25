Контррозвідники побили генерала СБУ: нападників вже затримали
На Закарпатті, де весною цього року сталася шокуюча історія зі зґвалтуванням 14-річної дівчини, три працівники військової контррозвідки побили колишнього ректора академії СБУ генерала Віктора Микуліна.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.
Інцидент стався 23 червня у селі Велика Добронь у місцевому кафе.
До поліції зателефонував чоловік, який представився помічником народного депутата, та заявив, що його вдарили та забрали мобільний телефон iPhone у ресторані «Три тузи».
За його словами, у кафе також може відбуватися ще бійка, там залишився генерал-майор СБУ Мікулін Віктор Петрович.
Глагола пише, що у бійці брав участь особисто начальник 4-го відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.
«Нагадаю, що у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна з ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону „Шлях“ чоловіків, які виїздили за кордон і не повертались в Україну», — додав журналіст.
Як виявилося, 62-річний ексректор академії СБУ, колишній заступник голови Закарпатської ОВА, науковець Віктор Мікулін серйозно постраждав. Нападники не залишили на чоловікові живого місця. Медики діагностували чисельні гематоми, синьці, струс мозку, черепно-мозкову травму, перелам кисті та інші травми.
Після бійки нападники втекли з місця події на чорній Skoda.
Пізніше Глагола повідомив, що нападників вже затримали.
Нагадаємо, днями у Херсоні, поліція затримала двох чоловіків, які побили відомого волонтера за те, що він безплатно вивозив людей з затоплених територій.1347
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