Контррозвідники побили генерала СБУ: нападників вже затримали

На Закарпатті, де весною цього року сталася шокуюча історія зі зґвалтуванням 14-річної дівчини, три працівники військової контррозвідки побили колишнього ректора академії СБУ генерала Віктора Микуліна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Інцидент стався 23 червня у селі Велика Добронь у місцевому кафе.

До поліції зателефонував чоловік, який представився помічником народного депутата, та заявив, що його вдарили та забрали мобільний телефон iPhone у ресторані «Три тузи».

За його словами, у кафе також може відбуватися ще бійка, там залишився генерал-майор СБУ Мікулін Віктор Петрович.

Глагола пише, що у бійці брав участь особисто начальник 4-го відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.

«Нагадаю, що у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна з ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону „Шлях“ чоловіків, які виїздили за кордон і не повертались в Україну», — додав журналіст.

Як виявилося, 62-річний ексректор академії СБУ, колишній заступник голови Закарпатської ОВА, науковець Віктор Мікулін серйозно постраждав. Нападники не залишили на чоловікові живого місця. Медики діагностували чисельні гематоми, синьці, струс мозку, черепно-мозкову травму, перелам кисті та інші травми.

Після бійки нападники втекли з місця події на чорній Skoda.

Пізніше Глагола повідомив, що нападників вже затримали.

Нагадаємо, днями у Херсоні, поліція затримала двох чоловіків, які побили відомого волонтера за те, що він безплатно вивозив людей з затоплених територій.

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