Зеленський вів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи: що повинно змінитися

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо прискорення судової реформи й подолання корупції в системі.

Про це йдеться в указі президента України від 30 червня.

Згідно з рішенням РНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупцію у судах — це повинно бути ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування.

Вищій раді правосуддя пропонують перевірити всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків судді, а також перевірити законність джерел походження майна.

У разі отримання підозри в хабарі, Вища рада повинна перевірити всіх суддів суду.

Вищій кваліфікаційні комісії суддів в якості пріоритетного завдання поставили проведення ефективного й прозорого оцінювання суддів за найкращими світовими стандартами та методиками, пропонується періодично перевіряти суддів на поліграфі.

Також перевірка повинна бути умовою при доборі кандидатів.

Відзначимо, на сьогодні Україна виконала дві з семи рекомендацій в рамках «кандидатських реформ» для старту переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться саме про пункти, які пов'язані із судовою реформою та законом про медіа.

Наразі від України бажають наступних кроків:

- реформи Конституційного суду;

- продовження судової реформи;

- посилення боротьби з корупцією;

- відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;

- антиолігархічного закону;

- закону про медіа;

- зміни законодавства про національні меншини.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва. Кадрові рішення прийняті за результатами перевірки бомбосховищ у столиці.

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