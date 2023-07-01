Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва: хто втратив посаду
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня.
Зокрема, президент звільнив відразу чотирьох глав районів Києва:
- Сергія Коваленка звільнили з посади глави Подільської районної адміністрації;
- Павла Бабія — з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
- Сергія Павловського — з посади глави Святошинської районної адміністрації;
- Дмитра Ратнікова — з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Також президент провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:
- Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Олександра Хомича — з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Людмилу Мерзолюк — з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Нагадаємо, на початку червня у Деснянському районі столиці загинуло троє людей. Вони намагалися потрапити в укриття під час ракетного удару рф, проте сховище виявилося закритим.
Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина бомбосховищ у столиці виявилася непридатною. Президент Володимир Зеленський після перевірки укриттів в Україні анонсував кадрові рішення, а в уряді заявили, що їх вже готують. Після перевірки меру Києва Віталію Кличку оголосили догану.147