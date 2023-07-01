Закликав до геноциду українців: СБУ оголосила підозру російському пропагандисту

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на одного на російського пропагандиста. Сергія Ключенкова, більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан, який закликав до геноциду українського народу, підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомили в СБУ.



Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання «Комсомольская правда», а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля — телеканалі «Соловьёв live».

Повідомляється, що з самого початку повномасштабного вторгнення рф Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Він постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

В одному з прямих етерів Мардан запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

«Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями суд виніс вирок гауляйтеру Запорізької області Євгену Балицькому. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.



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