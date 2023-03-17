Пропонував 20 тисяч доларів: путінський пропагандист Соловйов у 90-ті шукав кілера для вбивства кримінального авторитета

Розслідувальне видання The Insider повідомило вельми цікаву інформацію про минуле відомого російського телеведучого і пропагандиста Володимира Соловйова. Цікаві факти про нього журналісти дізналися від колишнього співробітника ФСБ Сергія Асташина. Виявляється, улюбленець путіна, пан Соловйов має відношення до вбивства кримінального авторитета Отарі Квантрішвілі.

Асташин стверджує, що на початку 90-х Соловйов активно займався бізнесом. Одним із найбільш вигідних для нього занять було напівлегальне завезення в росію продуктів і горілки з Ізраїлю. Чим Квантрішвілі заважав Соловйову, Асташин не знає, але наприкінці 1993 року Володимир спробував найняти Сергія для вбивства кримінального авторитета. І обіцяв заплатити за виконання «замовлення» 20 тисяч доларів.

Асташин у той час навчався в академії Міністерства безпеки росії (зараз Академія ФСБ) на факультеті військової контррозвідки. Він дружив із Кирилом Райковим, який, за словами Сергія, працював у Соловйова кур'єром і розвозив товари.

У листопаді 1993 року Райков попросив Асташина перевірити наявність жучків в офісі свого шефа.

«Я взяв апаратуру, пішов і знайшов жучки. Поки я працював, Соловйов сидів у довгому чорному кашеміровому пальто. Пам'ятаю, у нього був швейцарський годинник, а він на мій подивився і сказав, що це дешевка. Цей годинник мені і ще чотирьом співробітникам вручили як нагороду. Соловйов заплатив мені 200 баксів», — згадує Асташин.

Через кілька днів бізнесмен знову звернувся до нього. Нове прохання Соловйова було зовсім іншого характеру. Йому потрібно було «знайти стрілка» для вбивства Отарі Квантрішвілі. За виконання цього замовлення Соловйов був готовий заплатити 20 тисяч доларів.

Асташин написав рапорт про розмову з Соловйовим на ім'я начальника курсу В'ячеслава Кабанова. Сергій стверджує, що документ досі перебуває в архівах ФСБ.

Однак жодного розслідування не було. Асташин вважає, що є тільки одне пояснення цьому — ФСБ завербувала Соловйова, скориставшись компроматом.

«Те, що його під себе контора могла підім'яти, — це сто відсотків. Тут треба бути повним ідіотом, щоб такий шанс упускати… Скільки в той час було яскравих зірок на телебаченні? Де вони зараз? А у Соловйова все пре і пре», — зазначив Асташин у розмові з журналістами.

Квантрішвілі застрелили в 1994 році. Замовне вбивство скоїв сумнозвісний кілер Льоша-Солдат — справжнє ім'я Олексій Шерстобітов. Він працював на Медведківське та Оріхівське ОЗУ. Як знаряддя вбивства кілер використовував малокаліберну гвинтівку Anschutz німецького виробництва. Вона була куплена в Естонії. Льошу-Солдата 2008 року засудили до 23 років колонії суворого режиму. Він скоїв щонайменше 12 замовних убивств.

Квантрішвілі був одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів у росії. Досить сказати, що на його похороні були присутні тодішній мер Москви Юрій Лужков, президент Національного фонду спорту Шаміль Тарпіщев, власник НТВ Володимир Гусинський, Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Титомир та інші політики, спортсмени і діячі мистецтва.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що високопоставлений співробітник зовнішньої розвідки ФРН зливав росії дані про військову допомогу Україні, і що чиновник високого рангу з чеського МЗС теж багато років працював на російську розвідку.

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