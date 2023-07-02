Завів собі раба: на фермі на Вінниччині підприємець тримав на ланцюгу чоловіка (фото)

На Вінничині передали до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Вінницького району, якому інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексву України). Як повідомили в обласній прокуратурі, у травні 61-річний фермер приїхав до своєї матері для владнання конфлікту, що виник між нею і чоловіком, який тимчасово проживав у її будинку. Тоді у сина господарки оселі і виник умисел на позбавлення волі «квартиранта».

Зловмисник вдягнув на руки потерпілого кайданки та вивіз до підсобного приміщення власної ферми, де посадив його на металевий ланцюг довжиною майже 4 метри та вагою понад 14 кг.

Речовий доказ

Наступного дня потерпілому вдалося звільнитися, розкрутивши з’єднання ланцюга, вибивши двері у підсобному приміщенні. Він із закованими у кайданки і ланцюг руками побіг у напрямку автомобільної дороги, де він зупинив вантажівку та попросив у водія про допомогу.

У лікарні у чоловіка виявили забій голови, грудної клітини, множинні садна на спині, забійні рани обох гомілок.

Рани на спині потерпілого

За законом подібний злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який тримав на цепу 5-річного пасинка «у виховних цілях».

Фото прокуратури

353

Читайте нас у Facebook та Instagram