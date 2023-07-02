Громовий місяць-2023: чого чекати від повного місяця 3 липня і чого не можна робити в цей день

Друга літня повня настане 3 липня. Вона особлива тим, що збігається із супермісяцем — моментом, коли Місяць наближається максимально близько до Землі.

Кожна повня має свої назви, які прийшли до нас від корінних жителів Північної Америки. Червнева повня, наприклад, була Полуничною, а липневу назвали Громовою, оскільки вона наставала в сезон дощів, або Оленью, тому, що у самців оленів у цей час росли роги.

Липнева повня — одна з найбільш енергетично сильних. Справа в тому, що вона відбудеться на супермісяць — це коли Місяць наближається до Землі на найближчу відстань. Тому місячний диск у цей час дуже яскравий і великий і може сильно впливати на життя людини та змінювати її.

Астрологи відзначають, що в момент цієї повні Місяць перебуватиме в знаку Козерога — він трохи пом'якшить його вплив на людину. Втім, у цей час цілком можливі сварки та конфлікти — люди будуть емоційно виснаженими, незібраними. Від будь-яких провокацій потрібно йти — незабаром усе стане на свої місця, а осад залишиться. Також не слід довіряти інтуїції — вона може підвести.

Астронімічна повня настане 3 липня о 14:39 за київським часом.

Повний Місяць надає найсильніший вплив на все земне. У цей період загострюються хронічні захворювання та душевні розлади, рани починають кровоточити більше, зашкалюють емоції, підвищується потяг до алкоголю, непокоять негативні думки. Як показала практика, у період повного місяця треба бути вкрай обережними.

У повню не можна з'ясовувати стосунки і вплутуватися в сварки — це все матиме погані і довготривалі наслідки; не радять розпочинати нову роботу, бізнес, змінювати роботу; не слід перевтомлюватися, займатися важкою фізичною працею; не радять робити пропозицію та одружуватися/виходити заміж — шлюб буде складним; не потрібно робити дорогі покупки — витрати будуть невиправдані; не можна лягати на планові хірургічні операції; не слід стригтися; не радять вирушати у тривалі поїздки — буде багато неприємностей.

Також період повного Місяця не підходить для посадки рослин та дерев.

Астрологи рекомендують у повний місяць добре завершувати розпочате та доробляти справи, займатися реалізацією творчих ідей та задумів, займатися прополкою городу та боротися зі шкідниками, підгортати картоплю. Також у цей час можна сідати на дієту — коли Місяць почне спадати разом з нею спадатиме і вага.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на наступний тиждень.

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