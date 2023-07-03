Повернулась в Україну з еміграції: письменницю Вікторію Амеліну вбила російська ракета в Краматорську

Під час ракетного удару по центру Краматорська 27 червня, коли загинули 12 людей та понад 60 отримали поранення, повідомлялося, що серед постраждалих — троє громадян Колумбії та українська письменниця Вікторія Амеліна, стан якої оцінювали як вкрай важкий.

На жаль, стало відомо, що Вікторія померла 1 липня в лікарні Мечникова. «Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року», — повідомили у PEN Ukraine та додали, що найближчим часом родина повідомить про час та місце прощання з письменницею у Києві та Львові.

Журналістка Мирослава Барчук у соцмережі написала, що ще увечері 23 червня вони бачилися з письменницею на Книжковому Арсеналі. «Талановита, глибока, чутлива, тонка авторка. Вимріяла і заснувала у прифронтовому смт Нью-Йорку Нью-Йоркський Літературний Фестиваль. Жила ним. Дуже хотіла повернути українському сходу його справжню історію й родинну пам’ять. Кілька разів протягом життя поверталась в Україну з еміграції. З Канади. Потім з Америки. 26 лютого 2022 року, коли через західний кордон України тікали від війни тисячі людей, вона перетнула його зі зворотного боку, повернулася додому. Через «важливість буття з усіма». Всі місяці великої війни збирала історії людей, допомагала постраждалим, виступала на міжнародних фестивалях і форумах, писала, їздила світом, відвідувала прифронтові і деокуповані міста, документувала злочини росіян з правозахисною організацією «Truth Hounds», — пише вона та додає, що Вікторія Амеліна переймалась людським горем, брала чужий біль до серця.

А письменниця Софія Безверха назвала загибель колеги новим розстрілянним відродженням та розповіла, що на Книжковому Арсеналі Вікторія презентувала щоденник закатованoгo рашистами дитячого письменника Володимира Вакуленка, який він написав у перші дні окупації Харківщини. Саме Амеліна знайшла його після деокупації регіону.

«Вікторія Амеліна пішла з життя 1 липня, у день народження Володимира Вакуленка. У мене немає більше слів…» — пише вона.

Нагадаємо, що СБУ затримала корегувальника, за допомогою якого рашисти завдали удару по піцерії у Краматорську. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Фото зі сторінки Вікторії Амеліної у соцмережах

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