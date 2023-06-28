Окупанти вдарили ракетою по піцерії у центрі Краматорська: вісім людей загинули, поранених — десятки (фото, відео)
Напередодні увечорі рашисти завдали чергового ракетного удару по Краматорську на Донеччині, поціливши у цивільні об`єкти.
Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, дві ракети вдарили по центру міста, поціливши у піцерію та приватний сектор. Поблизу місць влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів.
Станом на ранок середи, 28 червня, з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб, серед яких дві дитини 2008 та 2011 років народження. Як зазначили у ДСНС, постраждало 56 осіб, у тому числі й одна дитина 2022 року народження. Врятовано трьох людей.
Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які можуть знаходитися під ними.
Як повідомила ВВС організація Aquanta Ucraina (Тримайся, Україно — група підтримки України в Латинській Америці), під час обстрілу Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії: засновник організації, колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна, яка також поранена та перебуває у тяжкому стані.
У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський назвав удар рашистів черговим проявом терору, який знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила — поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.
Нагадаємо, що місто піддалося ракетній атаці два тижні тому — 14 червня. МВС публікувало відео, показуючи порятунок людей, які опинилися під завалами.
Фото ДСНС547