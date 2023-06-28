Окупанти вдарили ракетою по піцерії у центрі Краматорська: вісім людей загинули, поранених — десятки (фото, відео)

Напередодні увечорі рашисти завдали чергового ракетного удару по Краматорську на Донеччині, поціливши у цивільні об`єкти.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, дві ракети вдарили по центру міста, поціливши у піцерію та приватний сектор. Поблизу місць влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Станом на ранок середи, 28 червня, з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб, серед яких дві дитини 2008 та 2011 років народження. Як зазначили у ДСНС, постраждало 56 осіб, у тому числі й одна дитина 2022 року народження. Врятовано трьох людей.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які можуть знаходитися під ними.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Як повідомила ВВС організація Aquanta Ucraina (Тримайся, Україно — група підтримки України в Латинській Америці), під час обстрілу Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії: засновник організації, колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна, яка також поранена та перебуває у тяжкому стані.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський назвав удар рашистів черговим проявом терору, який знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила — поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Нагадаємо, що місто піддалося ракетній атаці два тижні тому — 14 червня. МВС публікувало відео, показуючи порятунок людей, які опинилися під завалами.

Фото ДСНС

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