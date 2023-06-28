Особливо цікавило, чи є в ресторані люди: затримано коригувальника ракетного удару по Краматорську (відео)

Ракетні удари по Краматорську, які ворог завдав напередодні, корегував працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Як повідомляє СБУ, коригувальника затримали «по гарячих слідах». Чоловік — «розконсервований» агент головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе у центрі міста, та зафіксувати наявність там відвідувачів. Ворожий агент провів приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів, після чого переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Після цього ворог завдав удару. Наразі відомо вже про 10 загиблих, 61 особа отримала поранення.

«Чоловіка дистанційно завербувало російське гру, а під час повномасштабного вторгнення „активувало“ і визначило завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що весною СБУ затримала у Краматорську ворожого корегувальника — працівника одного із заводів міста, а також двох місцевих мешканок, які співпрацювали з ворогом. Одна з них була медсестрою підрозділу Тероборони ЗСУ.

Фото СБУ

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