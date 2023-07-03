Ексчемпіон світу, котрий бив Пак'яо, несподівано кинув бокс: що сталося (відео)

Колишній чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі, знаменитий австралійський боксер Джефф Хорн (20 перемог, 13 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия), оголосив, що завершує кар'єру у 35 років через «проблеми з пам'яттю», повідомляє news.com.au.

Колишній шкільний вчитель став автором гучної сенсації, коли у 2017 році переміг легендарного філіппінського боксера Менні Пак'яо у бою за пояс у Брісбені.

Відеоогляд бою Джефф Хорн — Менні Пак'яо

Хорн в інтерв'ю місцевій газеті заявив, що він відмовився від 1 мільйона доларів за бій із співвітчизником Майклом Зерафою, «бо його здоров'я важливіше за багатство».

«У мене були проблеми з пам'яттю, — зізнався Джефф Хорн. — Мені зробили кілька тестів на мозок, і сказали, що якщо я продовжуватиму, існує високий ризик того, що все стане ще гірше, і мій мозок страждатиме ще більше. Мені потрібно захистити себе, тому що я хочу пам'ятати імена своїх дітей та важливі моменти їхнього життя».

Зазначимо, що свій останній бій Хорн провів майже три роки тому, коли зазнав поразки від співвітчизника Тіма Цзю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій легенди боксу Флойда Мейвезера завершився масовою бійкою.

Фото Twitter WBO Boxing

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