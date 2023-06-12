Благали припинити насильство: бій легенди боксу Флойда Мейвезера завершився масовою бійкою (відео)

У ніч на 12 червня відбувся виставковий бій за участю легендарного Флойда Мейвезера, який увійшов до десятки найбагатших спортсменів усіх часів.

Суперником 46-річного непереможного американського боксера став Джон Готті III, відомий насамперед тим, що є онуком Джона Готті — глави мафіозного клану Гамбіно. Зі старту поєдинку було зрозуміло, що для Флойда й тим паче його суперника правила боксу в поєдинку відійдуть на другий план. Обидва суперники часто не дотримувалися вказівок рефері в рингу, застосовували заборонені прийоми, переходили на відвертий мордобій.

На початку шостого раунду рефері вирішив зупинити бій, присудивши перемогу Мейвезеру. Це не сподобалося Готті, який попер, як танк, на легендарного боксера, почавши бити того. На ринг повалила юрба людей, які також захотіли взяти участь у сутичці, а один із представників американця в мікрофон благав присутніх безпечно залишити залу без подальшого насильства.

Додамо, що оскільки бій носив статус виставкового, то офіційного оголошення переможця, як і оцінки поєдинку не було. Що стосується Мейвезера, то цей поєдинок став уже другим нинішнього року для 46-річного ветерана — нагадаємо, наприкінці лютого Флойд побив ексбійця ММА Аарона Чалмерса та заробив 20 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій між Олександром Усиком та Деніелом Дюбуа пройде в серпні у Вроцлаві.

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