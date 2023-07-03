Піца, лимонад та крикет: принц Джордж із батьком та прем'єром Британії насолоджувалися днем «чоловічої свободи» (фото)

Принц Вільям, який днями з друзями танцював у нічному клубі, вирушив на матч із крикету між збірними Англії та Австралії. Компанію батькові склав 9-річний принц Джордж. Принцеса Уельська з двома молодшими дітьми — Шарлоттою та Луї — залишилася вдома.

Вільям та Джордж явно насолоджувалися днем «чоловічої свободи». А шанувальники британської королівської родини захоплюються тепер фотографіями, які з'явилися у ЗМІ та соцмережах.

«Який батько, такий і син», — написав один із користувачів у твіттері.

«Серйозно, ці двоє — немовби віддзеркалення один одного!» — додав інший.

Справді, подібність між Вільямом та Джорджем неймовірна. Справа навіть не у зовнішності, а в манері поведінки та звичках. Судити про це можна за кількома знімками. Подивіться, як двоє спадкоємців британської корони разом їдять піцу, п'ють лимонад, реагують на події на ігровому полі!

Шанувальники зазначають, що Вільям та Джордж навіть однаково тримають склянку з напоєм

Залишається додати, що поруч із принцом Уельським та його старшим сином у VIP-ложі сидів глава Федерації Англії та Уельсу з крикету Річард Томпсон. А у перерві до них приєднався прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

У перерві до компанії приєднався прем'єр-міністр Ріші Сунак

Джордж не дуже цікавився розмовою дорослих у цей момент. У хлопця залишався ще шматок піци. І він вирішив з ним розібратися тишком-нишком.

А під кінець гри Томпсон пішов спілкуватися з журналістами, натомість до Вільяма та Джорджа підсів культовий британський актор, телеведучий та письменник Стівен Фрай.

З актором, телеведучим та письменником Стівеном Фраєм

Раніше 9-річний принц Джордж разом із батьками, принцом Вільямом та принцесою Кейт, відвідали Ітонський коледж, який закінчив майбутній король Великої Британії.

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