Кейт Міддлтон не проти: принц Вільям гульнув зі старими друзями в нічному клубі

Британські ЗМІ дали принцу Вільяму нове прізвисько — король танцполу! Сталося це після того, як старшого сина короля Чарльза III помітили в компанії старих друзів у нічному клубі KOKO в Камдені (район Лондона). Принц Уельський танцював під хіт I Got 5 On It американського хіп-хоп-дуету Luniz.

Коротке відео танцю спадкоємця престолу миттєво стало вірусним. Користувачі соцмереж зазначають, що Вільям з'явився в нічному клубі лише за кілька годин після відвідування королівських перегонів в Аскоті, де він був разом із дружиною. Очевидно, що Кейт знала, куди потім вирушив її благовірний, і не заперечувала.

На відео видно, як 41-річний принц Уельський, вдягнений у блакитну сорочку, тримає пиво (а може, й дещо міцніше, судячи з розміру склянки) і танцює з боку в бік. І це виходить у нього набагато краще, ніж під час нещодавнього концерту на честь коронації Чарльза і Камілли, яка відбулася 6 травня. А 7 травня було дано великий концерт. І на ньому були присутні король і королева, а також принц і принцеса Уельські з трьома дітьми.

Джордж, Шарлотта і Луї були в захваті і танцювали під пісні Take That, Кеті Перрі та Лайонела Річі. А ось їхній батько був доволі стриманий. Звичайно, Вільям посміхався, але танцювати не хотів.

Шанувальники британської королівської сім'ї прекрасно знають, що принц Уельський любить хард-рок. Вони припустили, що поп-зірки не змогли «завести» спадкоємця престолу. Однак днями Вільям, спілкуючись із підданими, жартівливо назвав іншу причину своєї поведінки на концерті. «Танцювати на тверезу голову? По-моєму, це не дуже вдала ідея», — сказав він з посмішкою.

Що ж, на балконі нічного клубу тверезих чоловіків помічено не було.

Вільям був у KOKO разом зі своїми старими приятелями Гаєм Пеллі і Джеймсом Мідом. Пеллі і він знайомі з дитинства. Їхні походи злачними місцями Лондона і Віндзора стали легендою. Частенько разом із ними тусив і принц Гаррі.

Принц Вільям і Гай Пеллі в юності

У Гая навіть є прізвисько — Придворний блазень. Пеллі став у підсумку власником кількох нічних клубів. А ще він є хрещеним батьком принца Луї. Джеймс Мід — хрещений батько принцеси Шарлотти.

Тож у принцеси Уельської не було причин заперечувати проти походу трьох кумів у KOKO.

До речі, цікавий момент — Пеллі і Мід примудрилися якимось чином зберегти хороші стосунки не тільки з Вільямом і Кейт, а й із Сассексами. У всякому разі, точно з принцом Гаррі.

Червень видався для британської королівської сім'ї вельми насиченим у плані публічних заходів. Зовсім недавно відбувся щорічний парад Trooping the Colour на честь офіційного дня народження монарха. А трохи пізніше в Британії відсвяткували День Ордена Підв'язки.

