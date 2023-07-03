В Україні вже 495 діб триває сама страшна війна за останні майже сто років. І перемогою у цій війні над росією буде відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно признаних кордонах 1991 року.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на звільненні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму. До тих пір, поки півострів буде знаходитися під російською окупацією, війна не закінчиться.

«Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася», — сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

Весною радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5−7 місяців. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки росії. До того ж президент України наголошував, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам та праву.

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