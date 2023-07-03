36.76 / 37.41 40.32 / 41.09
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Кінцева мета — звільнення Криму»: Зеленський про можливе закінчення війни з рф

15:15 3 липня 2023
Крим

В Україні вже 495 діб триває сама страшна війна за останні майже сто років. І перемогою у цій війні над росією буде відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно признаних кордонах 1991 року.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на звільненні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму. До тих пір, поки півострів буде знаходитися під російською окупацією, війна не закінчиться.

«Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася», — сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

Весною радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5−7 місяців. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки росії. До того ж президент України наголошував, що без Криму не буде спокою міжнародним відносинам та праву.

Читайте також: «Деокупація Криму має пройти дуже швидко, щоб росіяни могли заподіяти меншої шкоди», — Андрій Клименко

90

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«З першою ранковою сиреною він втік»: Леся Нікітюк емоційно відреагувала на чутки про впливового коханця

мурахи

Зробіть так, і мурахи ніколи більше не повернуться до вас у сад чи на город — навіть через 20 років

як зберегти заряд акумулятора телефону

Лише вимкніть цю функцію: як легко зберегти заряд акумулятора та дані вашого телефону

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту