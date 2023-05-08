«Небезпечний шлях»: у Зеленського припустили, що після деокупації Криму у півострова відберуть автономію

Після деокупації Крим, в якому зараз хазяйнують росіяни, може втратити статус автономії. Цей статус в нього відберуть. Адже існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.

Таке припущення в інтерв'ю висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні», — наголосив він.

Подоляк додав, що Україна водночас має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «заслуговують на симпатії» українців.

Говорячи про українізацію Криму, представник Офісу президента висловив думку, що для цього потрібно створювати якісний культурний продукт, який буде цікавим навіть на міжнародному рівні.

Раніше представник президента в Криму Таміла Ташева зазначила, що після повернення півострова, Україна депортує звідти всіх росіян, які незаконно оселилися на півострові з 2014 року.

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах заявляв, що безпека, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності зрадників, відновлення органів влади, забезпечення інформаційної безпеки — такі перші кроки України в Криму після звільнення півострова.

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