Шість сотень окупантів, 32 артилерійських системи та 16 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста дев’яносто п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

У відповідь авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

За добу ворог втратив ще 600 військовослужбовців — з початку широкомасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано вже 230 260 рашистів. Також ЗСУ знищили ще 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 4 одиниці РСЗВ, один засіб ППО та гвинтокрил. Також ворог не дорахувався 18 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн та 7 одиниць спеціальної техніки.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що у ніч проти 3 липня рашисти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. 13 БПЛА збили підрозділи Сил оборони України, ще чотири «шахеди» не досягли цілей.

Фото Генштабу ЗСУ

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